"К середине века половина жителей Москвы будет пенсионерами"

Уже сейчас их четверть от населения столицы. Это сообщил на московском урбанистическом форуме глава департамента труда и соцзащиты Владимир Петросян. По его словам, средняя продолжительность жизни москвича одна из самых высоких в России – 78 лет. Петросян пообещал, что через 4 года будет 80, — передает ТАСС. Столичный чиновник фактически выступил в защиту проводимого правительством повышения пенсионного возраста.