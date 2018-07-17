К середине века половина жителей Москвы будет пенсионерами
Уже сейчас их четверть от населения столицы. Это сообщил на московском урбанистическом форуме глава департамента труда и соцзащиты Владимир Петросян. По его словам, средняя продолжительность жизни москвича одна из самых высоких в России – 78 лет. Петросян пообещал, что через 4 года будет 80, — передает ТАСС. Столичный чиновник фактически выступил в защиту проводимого правительством повышения пенсионного возраста.
Комментарии14
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vlastimil_popogrebski 17 июля 2018 | 21:12
Выселять будут в сельскую местность, поближе к земле. Как мудро поступает товарищ Ким Чен Ын в городе Пхеньяне
danko1 17 июля 2018 | 21:15
vlastimil_popogrebski: Наглое враньё.
Продолжительность жизни на 2 года вырастет, а число пенсионеров в 2 раза?
Да еще учитывая приток мигрантов в Москву.
Похоже, что во власти тупицы без реального начального образования или просто нагло врущие, считающие всех дураками.
eniro 17 июля 2018 | 21:25
danko1:" Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!" (С)
aleksandr39 17 июля 2018 | 21:38
vlastimil_popogrebski: Они все будут голосовать за " великого вождя и мудрого учителя " Владимира Владимировича Брежнева .
polsan 17 июля 2018 | 21:12
Это сообщил на московском урбанистическом форуме глава департамента труда и соцзащиты Владимир Петросян. По его словам, средняя продолжительность жизни москвича одна из самых высоких в России – 78 лет. Петросян пообещал, что через 4 года будет 80....
Как может за четыре следующих в года в РФ вырасти средняя продолжительность жизни на два года?!
И это говорит глава департамента труда и соцзащиты Владимир Петросян?
Чем они там занимаются в этом департаменте, гадают на кофейной гуще?!
archibald_dandy_esquire 17 июля 2018 | 21:26
polsan: " Чем они там занимаются в этом департаменте, гадают на кофейной гуще?! "
просто подмахивают гопникам, грабящим население, за что гопники платят им из наворованного большие деньги и позволяют приворовывать понемножку - вот и все занятия в департменте труда и какбэ "соцзащиты"
fig__vvam__ 17 июля 2018 | 21:17
К середине века половина жителей Москвы будет пенсионерами
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Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни ему.
henry52 17 июля 2018 | 21:18
"К середине века половина жителей Москвы будет пенсионерами"
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Если доживут...
omichka 17 июля 2018 | 21:27
henry52:
В Москве - доживут.
angrew 17 июля 2018 | 21:21
Этому Петросяну текст писал наверное другой Петросян, который не смешной юморист.
sasass 17 июля 2018 | 21:21
Надо пенсионный возраст повысить , а возраст жизни ограничить и тогда все будет хоккей...
frauava17 17 июля 2018 | 21:25
Зачищать пора. Освобождать молодым и длинноногим азиатам места. Я правильно поняла спич товарища?
Эти пенсы вечно недовольны, в отличие от узбеков.
pravdatut 17 июля 2018 | 21:29
Работать будут из Узбекистана.
koshkaedu 17 июля 2018 | 21:30
А Персональный пенсионер ВВП будет успешно работать Президентом России
в Москве. 98 - какой это возраст в середине 21-ого века? Здоровья ему, новых
достижений в труде и счастья в личной жизни!