Власти Псковской области попросили все местные газеты поддержать пенсионную реформу
В письме из регионального управления по связи и массовым коммуникациям содержится просьба перепечатать материалы федеральных СМИ, в которых оправдывается повышение пенсионного возраста. Как пишет газета «Коммерсантъ», из всех регулярно обновляющихся муниципальных газет больше половины разместили рекомендованные материалы. Чиновники от комментариев отказались.
Комментарии8
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fikus74 17 июля 2018 | 21:09
а если не поддержите - закроем по любой причине. наверное так.
odobryam_s 17 июля 2018 | 21:10
Вы же поддержали ЕР? Ну так и если еще одно паскудство поддержите - с вас не убудет....
danko1 17 июля 2018 | 21:11
Люди устали ото лжи зомбоящика.
Можно подумать, что кто-то сейчас местные СМИ читает.
Лучше бы чиновники послушали, что люди о них и о пенсионной "реформе" в магазинах говорят.
norgemann 17 июля 2018 | 21:17
Псковская область на первом месте по смертности, заболеваниям рака, и низкой продолжительности жизни. Конечно же актуально для такой области повысить пенсионный возраст.
odobryam_s 17 июля 2018 | 21:20
norgemann: Зато эта мутагенная среда породила такое явление, как Шлосберг! Вот что значит вовремя карантин не ввести!
nns33 17 июля 2018 | 21:21
Трусливые чиновники боятся не угодить "центру".
sasass 17 июля 2018 | 21:24
Турчак опять воду мутит ...
sim202_ 17 июля 2018 | 21:29
Свобода слова, хе-хе...
sim202_ 17 июля 2018 | 21:29
Свобода слова, хе-хе...