Власти Псковской области попросили все местные газеты поддержать пенсионную реформу

В письме из регионального управления по связи и массовым коммуникациям содержится просьба перепечатать материалы федеральных СМИ, в которых оправдывается повышение пенсионного возраста. Как пишет газета «Коммерсантъ», из всех регулярно обновляющихся муниципальных газет больше половины разместили рекомендованные материалы. Чиновники от комментариев отказались.