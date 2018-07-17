Американский конгрессмен, демократ Элиот Энджел назвал Дональда Трампа «пуделем Путина»

Об этом он сказал на очередном заседании палаты представителей. Конгрессмен сказал, что на президента США смотрит весь мир, и при этом было очевидно, что он превратился в услужливого приспешника Путина. «Это просто возмутительно, мерзко и опасно, а также было встречено единогласным осуждением», — приводит его слова ТАСС.

Ранее бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сравнил Трампа на пресс-конференции с Владимиром Путиным в Хельсинки с «маленькой раскисшей макарониной».