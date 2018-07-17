Американский конгрессмен, демократ Элиот Энджел назвал Дональда Трампа «пуделем Путина»
Об этом он сказал на очередном заседании палаты представителей. Конгрессмен сказал, что на президента США смотрит весь мир, и при этом было очевидно, что он превратился в услужливого приспешника Путина. «Это просто возмутительно, мерзко и опасно, а также было встречено единогласным осуждением», — приводит его слова ТАСС.
Ранее бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сравнил Трампа на пресс-конференции с Владимиром Путиным в Хельсинки с «маленькой раскисшей макарониной».
Комментарии17
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j_hasan 17 июля 2018 | 21:08
Эт точно - рыжый тупой пудель...
tvitov66 17 июля 2018 | 21:24
j_hasan: это они завидуют, что Трампу мячик подарили, а им нет! А по факту ПРЕДАТЕЛЬ, ибо в США в футбол играют не круглым мячом, а овальным, да еще и руками
fig__vvam__ 17 июля 2018 | 21:24
j_hasan: Это еще не страшно, когда на Трампе демократы оттаптываются.
Гораздо хуже, что он и у республиканцевв Конгрессе поддержки не получает.
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Сенатор от Республиканской партии, председатель комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн резко раскритиковал встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки.
Маккейн, не подбирая слов, назвал совместную пресс-конференцию двух президентов позором и унижением для главы Белого дома.
Соответствующее заявление в понедельник распространила пресс-служба политика.
"Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента. Ущерб, нанесенный наивностью президента, эгоизмом, ошибочной эквивалентностью и симпатией к автократам, трудно подсчитать. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой", – говорится в заявлении Маккейна.
"Ни один из предыдущих президентов никогда не унижал себя так перед тираном. Президент Трамп не только не смог говорить правду о противнике, но выступая за Америку перед миром, наш президент не смог защитить все, что делает нас такими, какими мы есть", – подытожил Маккейн встречу Трампа и Путина.
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И такое мнение у большинства республиканцев в Конгрессе.
Трампа растопчут.
igorrrpadlowitchs 17 июля 2018 | 21:27
j_hasan: а может этот рыжий пудель, зная любовь путина к хвалебным речам, решил таким образом развести его?! Всё может быть!
tom_tom 17 июля 2018 | 21:30
Разница менталитета - это когда американцам стыдно, что ими почти два года руководит дурак, а русские гордятся, что ими уже почти два десятка лет руководит мерзавец, преступник, лжец и вор...
serhio_25__ 17 июля 2018 | 21:40
j_hasan: Все парашисты выстроились в очередь с оскорблениями Трампа. Что и не удивительно, Трамп слил Парашу.
tks 17 июля 2018 | 21:13
Бум!
nns33 17 июля 2018 | 21:17
Вид у Трампа на прессконференции был жалкий. Успешная страна и такой глуповатый президент. Как можно было такого избрать? В России его назвали американским Горбачёвым.(передача с В Соловьёвым,)
boldu1n 17 июля 2018 | 21:18
На Йехе либерасты тоже ревнуют...обзываться...
ostapbey 17 июля 2018 | 21:19
boldu1n: федерасты торжествуют?
Даже??
komandarm____68 17 июля 2018 | 21:18
....протявкал пудель Клинтонов ))
serge_ivanoff 17 июля 2018 | 21:21
Ну, никакой фантазии, тупо своровали оскорбление в клипе Джорджа Майкла в адрес Тони Блера, "пудель Буша".
polikarpich 17 июля 2018 | 21:27
serge_ivanoff: Зато товарищ Терминатор охарактеризовал очень точно и без плагиата.
svetalana 17 июля 2018 | 21:25
Теперь под Трампа в Америке копать будут усиленно - уж очень подозрительно он себя вел с Путиным. Нашкодивший щенок, американские избиратели - не российский покладистый "электорат", они его долго терпеть не будут.
pravdatut 17 июля 2018 | 21:26
Чего он так боится Путина.?? Это позорит США и подтверждает разговоры, что его избрал кремль. Однозначно- гнать в шею.
sasass 17 июля 2018 | 21:27
Арнольд прав - оба президента обвешались с липкими макаронами....
malinskii 17 июля 2018 | 21:43
не везет америкосам с презиком. то чебурашка, то пудель.