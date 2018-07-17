Сервис бронирования отелей Booking.com обнулил рейтинги крымских гостиниц
Это сообщила РИА глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко. Стерты также все отзывы. Ранее Booking.com перестал бронировать проживание в городах Крыма для отдыха. Крымские чиновники предположили, что это может быть связано с санкциями в отношении полуострова.
Комментарии11
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chernyij 17 июля 2018 | 20:41
Какое оригинальное предположение!
estamp 17 июля 2018 | 20:53
chernyij: Какое оригинальное предположение!
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Действительно. Сагкции уж пятый год. А букингком только о них узнал? Ну х.з. может их по налогам прихватили.
chernyij 17 июля 2018 | 21:08
estamp: х.з. - это самое оригинальное предположение из всех возможных.
djuga 17 июля 2018 | 20:44
Вот это да!
Или кто-то решил заменить букинг своим, крымским сайтом?
estamp 17 июля 2018 | 20:49
О! Перемога! Мелкая, но перемога.
Только вот по неведомому украинскому закону Зрадоперемоги вслед за любой Перемогой идет Зрада
dorin1987 17 июля 2018 | 20:53
_: При чем тут это? Отдыху в аннексированном няшмяше присвоили честный рейтинг, только и всего.
zorkin75 17 июля 2018 | 20:53
Если хотите чисто и без крымздзых фекалий в море и не дорого-езжайте в Одессу
satttana_perrrkele 17 июля 2018 | 21:08
zorkin75: я Вам не скажу за всю Одессу, но она, совсем недавно, вообще почти не отличалась от крысчан. Типичный южно-славянский приморский город (с бесподобным, по красоте и изяществу, литературным имиджем). "Увидеть Одессу и умереть" - нет, это не тот город (да и Париж, последние лет 20, что я его наблюдаю - тоже). Я бы рекомендовал Балтию (пляжи - Литва, счастье - Латвия). Флорида тоже,хорошо, но далеко, долго и кретинство с запретами на курение (а тютюн у них хороший!)
sskull 17 июля 2018 | 21:28
zorkin75: С мудаками кастрюлеголовыми в семейках и с полторашками " Оболонь" отдыхать?) Нет уж спасибо. Одесситы то от рогулей уже охреневают, которые с картофаном и салом на отдых едут...
satttana_perrrkele 17 июля 2018 | 20:54
вонючие курятники, все как один, осудили Booking.com !!
Ватное быдло должно само искать и покупать дерьмоуслуги в съединорошеном Крыме!
Так победим! Можем повторить! Не смешите наши камни с неба!
estamp 17 июля 2018 | 21:12
Обнулил рейтинги это наверное ужасно!
Продовольственная блокада была, водяная была, энерго-... Но от этой Крым содрогнется. А Украина расцветет.
И немного о зраде. Сервис вполне разрешает бронировать отели если "по работе". И при этом не пишет, что напр., Симферополь Украина. Про собств. украинские города пишет.