Сервис бронирования отелей Booking.com обнулил рейтинги крымских гостиниц

Это сообщила РИА глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко. Стерты также все отзывы. Ранее Booking.com перестал бронировать проживание в городах Крыма для отдыха. Крымские чиновники предположили, что это может быть связано с санкциями в отношении полуострова.