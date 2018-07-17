Верховный суд утвердил приговор жителю Калининграда, который получил 2 года за сообщения в Телеграме

Об этом сообщает издание Грани.ру. 35-летний Александр Петровский, который работал таксистом, в конце мая был признан виновным в публичных призывах к терроризму. Силовики причислили его к сторонникам движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева, которое в России было признано экстремистским и запрещено. Он был задержан 5-го ноября прошлого года. Именно на этот день Мальцев анонсировал революцию в стране.