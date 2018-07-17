Верховный суд утвердил приговор жителю Калининграда, который получил 2 года за сообщения в Телеграме
Об этом сообщает издание Грани.ру. 35-летний Александр Петровский, который работал таксистом, в конце мая был признан виновным в публичных призывах к терроризму. Силовики причислили его к сторонникам движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева, которое в России было признано экстремистским и запрещено. Он был задержан 5-го ноября прошлого года. Именно на этот день Мальцев анонсировал революцию в стране.
Комментарии11
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abuvgrobu 17 июля 2018 | 20:35
Как и предполагалось: провокатор спешно сбежал, вольно или невольно выявив неблагонадёжные элементы, а те теперь будут за свою глупость и недостаток ума расплачиваться. Зачастую собственной свободой, как в данном случае..
satttana_perrrkele 17 июля 2018 | 20:50
А что Мальцев?
Hу, по манере речи, не только по заявлениям - вылитый кретин. Отсосал, наверное, часть лехтората от жириковцев и огрызков.
Давать срок за то, что таксист был тупой? А что тогда делать с едросятиной и Срюками - кожу сдирать по живому? (сравним степень глупости и подлости)
tks 17 июля 2018 | 20:55
Putlerismus Ordinaris Vulgaris, etc.
polba 17 июля 2018 | 21:35
tks: Выучили три слова, типа на латыни и теперь везде их пихаете?
Так в тех трёх словах у вас две ошибки. Правильно будет PutleNismus OrdinariUM.
zorkin75 17 июля 2018 | 20:58
Ну там немного ещё осталось,расстрел за уроненный портрет кого не надо надо.
trans 17 июля 2018 | 21:10
А что Петровский конкретно сделал?
polba 17 июля 2018 | 21:17
trans:
Пытался организовать вооруженный бунт, по приказу своего наставника - Мальцева.
Инструментом коммуникации для единомышленников был выбран "Телеграм".
В общем, Эхо опять вас обманывает. Его посадили не за "сообщения в Телеграм", а за то, что призывал убивать правоохранителей и чиновников. А то, что он делал это в Телеграме, а не с броневичка - особенности современной коммуникации.
sadda 17 июля 2018 | 21:31
polba: Никого он не призывал убивать, сочиняешь как всегда тролль путинский.
polba 17 июля 2018 | 21:45
sadda: Вот и я говорю - малолетние дебилы свято верят, что написанное ими в мессенджерах не сохраняется и доказательством являться не может.
Вы ошибаетесь.
demosua 17 июля 2018 | 21:12
бедное государство и бедные его жертвы... Все потуги напрасны...
polba 17 июля 2018 | 21:20
demosua: Это вы про Британию, где за похожие призывы (убить принца) британский гражданин Хуснейн Рашид получил пожизненный срок?