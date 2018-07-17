Александр Лукашенко обвинил российские компании в поставках санкционных товаров с территории Белоруссии
По словам лидера республики, за этим стоят «крупные дельцы с тяжелыми погонами», — цитирует госагенство БелТА заявление Лукашенко, которое он сделал на встрече с главой Таможенного комитета страны. Лукашенко предложил ему не стесняться говорить о проблемах и доводить информацию до высшего руководства России.
Комментарии19
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sasass 17 июля 2018 | 20:36
Лукашенко чистую правду говорит - не будет в этом деле лукавить...
fig__vvam__ 17 июля 2018 | 20:43
sasass: Ну да, достали его.
Сами занимаются контрабандой в огромных- размерпах и сами же делают вид, что борются с ней и обвиняют в контрабанде Белоруссию.
Хотя и она тне без греха.
Но я думаю, что всю эту историю с антисанкциямии придумали именнно для наживы.
Ну не дураки же эти с тяжелыми погонами. То есть скорее всего даже и дураки, но не полные идиоты.
Воруют как положено
danko1 17 июля 2018 | 20:48
fig__vvam__: Самые крупные преступники и бандиты при путинизме развитом именно в тяжелых погонах.
И именно у них вся власть в России.
tvitov66 17 июля 2018 | 20:52
danko1: а Псака видать была права - Беларусь мощная морская держава!
vlastimil_popogrebski 17 июля 2018 | 20:58
tvitov66: батьку убирают чтоб не отсвечивал. Инфа 100 процентов. Путин уже дал команду
tks 17 июля 2018 | 21:07
vlastimil_popogrebski: Он сам Путю скорее уберёт, если захочет ;)))
tvitov66 17 июля 2018 | 21:39
vlastimil_popogrebski: / Путин уже дал команду
Трамп - ФАСССС!
ukraina_biomusor 17 июля 2018 | 20:38
Батька устал президентить!? Ну ну ,свято место пусто не бывает ,смотри плешивый будешь с сакашвилой по европе бутылки собирать ,гнида не благодарная !
tks 17 июля 2018 | 21:00
ukraina_biomusor: Он скорее тебе, "великороссу" недоделанному бутыло от шампузо вставит ;)))
odobryam_s 17 июля 2018 | 20:47
С каждым днем крепнет Российско-Белорусская дружба! Союзное государство, гребанный йод, Таможенный союз, млять! Все липа и фальшак!
tks 17 июля 2018 | 20:48
Батько решил подпилить сук, на котором почти вся экономика его страны сидит?
С чего бы это?
fig__vvam__ 17 июля 2018 | 20:52
tks: дурашка, а ты не слышал разве?
Он в НАТу уходит. Там платят больше. Россия ведь совсем обнищала.
odobryam_s 17 июля 2018 | 20:56
fig__vvam__: Это нормально. для шлюх.
tks 17 июля 2018 | 20:58
fig__vvam__: Барашка, а как же последняя к телу рубашка? ;')))
fig__vvam__ 17 июля 2018 | 21:00
tks: ОН РВАНУЛ РУБАХУ ПОСЛЕДНЮЮ НА ГРУДИ И ПОШЕЛ В НАТУ, ТАМ НОВУЮ ДАДУТ.
tks 17 июля 2018 | 21:02
fig__vvam__: Звиздец, Данко просто!! ;'')))
tks 17 июля 2018 | 21:05
* герой народного эпоса, осветивший заблудшим (впавшим в блуд?) массам путь ценой собственного сердца
fig__vvam__ 17 июля 2018 | 21:11
tks: Это русский обычай такой6 когда уже кранты неминуемы, то атаман-молодец рвет рубаху на груди и с криком "Простите меня, братцы!" идет сдаваться.
Если успевает, т.к. чаще всего братцы его сами вяжут и сдают с потрохами высшему начальству.
y20160414 17 июля 2018 | 21:09
«доводить информацию до высшего руководства России»
Надеюсь, батька не имел в виду благотворительность.