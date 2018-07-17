Александр Лукашенко обвинил российские компании в поставках санкционных товаров с территории Белоруссии

По словам лидера республики, за этим стоят «крупные дельцы с тяжелыми погонами», — цитирует госагенство БелТА заявление Лукашенко, которое он сделал на встрече с главой Таможенного комитета страны. Лукашенко предложил ему не стесняться говорить о проблемах и доводить информацию до высшего руководства России.