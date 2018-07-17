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20:31, 17 июля 2018

Александр Лукашенко обвинил российские компании в поставках санкционных товаров с территории Белоруссии

По словам лидера республики, за этим стоят «крупные дельцы с тяжелыми погонами», — цитирует госагенство БелТА заявление Лукашенко, которое он сделал на встрече с главой Таможенного комитета страны. Лукашенко предложил ему не стесняться говорить о проблемах и доводить информацию до высшего руководства России.

Комментарии

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sasass 17 июля 2018 | 20:36

Лукашенко чистую правду говорит - не будет в этом деле лукавить...

fig__vvam__ 17 июля 2018 | 20:43

sasass: Ну да, достали его.
Сами занимаются контрабандой в огромных- размерпах и сами же делают вид, что борются с ней и обвиняют в контрабанде Белоруссию.
Хотя и она тне без греха.

Но я думаю, что всю эту историю с антисанкциямии придумали именнно для наживы.
Ну не дураки же эти с тяжелыми погонами. То есть скорее всего даже и дураки, но не полные идиоты.
Воруют как положено

danko1 17 июля 2018 | 20:48

fig__vvam__: Самые крупные преступники и бандиты при путинизме развитом именно в тяжелых погонах.
И именно у них вся власть в России.

tvitov66 17 июля 2018 | 20:52

danko1: а Псака видать была права - Беларусь мощная морская держава!

vlastimil_popogrebski 17 июля 2018 | 20:58

tvitov66: батьку убирают чтоб не отсвечивал. Инфа 100 процентов. Путин уже дал команду

tks 17 июля 2018 | 21:07

vlastimil_popogrebski: Он сам Путю скорее уберёт, если захочет ;)))

tvitov66 17 июля 2018 | 21:39

vlastimil_popogrebski: / Путин уже дал команду

Трамп - ФАСССС!

ukraina_biomusor 17 июля 2018 | 20:38

Батька устал президентить!? Ну ну ,свято место пусто не бывает ,смотри плешивый будешь с сакашвилой по европе бутылки собирать ,гнида не благодарная !

tks 17 июля 2018 | 21:00

ukraina_biomusor: Он скорее тебе, "великороссу" недоделанному бутыло от шампузо вставит ;)))

odobryam_s 17 июля 2018 | 20:47

С каждым днем крепнет Российско-Белорусская дружба! Союзное государство, гребанный йод, Таможенный союз, млять! Все липа и фальшак!

tks 17 июля 2018 | 20:48

Батько решил подпилить сук, на котором почти вся экономика его страны сидит?

С чего бы это?

fig__vvam__ 17 июля 2018 | 20:52

tks: дурашка, а ты не слышал разве?
Он в НАТу уходит. Там платят больше. Россия ведь совсем обнищала.

odobryam_s 17 июля 2018 | 20:56

fig__vvam__: Это нормально. для шлюх.

tks 17 июля 2018 | 20:58

fig__vvam__: Барашка, а как же последняя к телу рубашка? ;')))

fig__vvam__ 17 июля 2018 | 21:00

tks: ОН РВАНУЛ РУБАХУ ПОСЛЕДНЮЮ НА ГРУДИ И ПОШЕЛ В НАТУ, ТАМ НОВУЮ ДАДУТ.

tks 17 июля 2018 | 21:02

fig__vvam__: Звиздец, Данко просто!! ;'')))

tks 17 июля 2018 | 21:05

* герой народного эпоса, осветивший заблудшим (впавшим в блуд?) массам путь ценой собственного сердца

fig__vvam__ 17 июля 2018 | 21:11

tks: Это русский обычай такой6 когда уже кранты неминуемы, то атаман-молодец рвет рубаху на груди и с криком "Простите меня, братцы!" идет сдаваться.
Если успевает, т.к. чаще всего братцы его сами вяжут и сдают с потрохами высшему начальству.

y20160414 17 июля 2018 | 21:09

«доводить информацию до высшего руководства России»
        Надеюсь, батька не имел в виду благотворительность.

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