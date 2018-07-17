Уильям Браудер опроверг обвинения России в финансировании кампании Хиллари Клинтон

Основатель инвестфонда «Эрмитэдж Кэпитал» написал об этом в своем Твиттере. Накануне после встречи с Хельсинки с Дональдом Трампом Владимир Путин заявил, что Браудер вывел в офшоры из России полтора миллиарда долларов, из которых на счет Демпартии США были переведены 400 миллионов долларов. Сегодня в Генпрокуратуре сказали, что президент допустил оговорку — на самом деле речь идет о 400 тысячах долларов. Путин допустил допрос 12-ти сотрудников ГРУ, которых США обвинили во вмешательстве в выборы, если американская сторона позволит допросить ряд лиц по делу Уильяма Браудера. Среди них, как сообщили сегодня в Генпрокуратуре, бывший посол США в России Майкл Макфол.

Уильяма Браудера в России ранее заочно осудили по делу о неуплате налогов.