Уильям Браудер опроверг обвинения России в финансировании кампании Хиллари Клинтон
Основатель инвестфонда «Эрмитэдж Кэпитал» написал об этом в своем Твиттере. Накануне после встречи с Хельсинки с Дональдом Трампом Владимир Путин заявил, что Браудер вывел в офшоры из России полтора миллиарда долларов, из которых на счет Демпартии США были переведены 400 миллионов долларов. Сегодня в Генпрокуратуре сказали, что президент допустил оговорку — на самом деле речь идет о 400 тысячах долларов. Путин допустил допрос 12-ти сотрудников ГРУ, которых США обвинили во вмешательстве в выборы, если американская сторона позволит допросить ряд лиц по делу Уильяма Браудера. Среди них, как сообщили сегодня в Генпрокуратуре, бывший посол США в России Майкл Макфол.
Уильяма Браудера в России ранее заочно осудили по делу о неуплате налогов.
Комментарии16
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ukraina_biomusor 17 июля 2018 | 20:35
Браво Путин ! Скоро Браудера найдут застреленным в спину болтающимся на осине и запиской что это самоубийство !)))
banyi2 17 июля 2018 | 20:42
ukraina_biomusor: НЕЕЕТ! Только НОВИЧОК))))
fig__vvam__ 17 июля 2018 | 20:48
banyi2: Путин нент виноват, он не врал про Бркауденра. Он же нен дурак чтобы врать, то что легко проверяется. А все спонсоры избирательной компрании Клинтон точно известны.
Путина обманули его помощники, они ему постоянно врут и подставляют его. Просто дураком выставляют.
Атаку американских Апачей в АФГАНЕ ВЫДАЮТ ЗА АТАКУ МИ В СИРИИ.
А он Стоуну показывает и все смеются.
pmasel 17 июля 2018 | 20:51
президент допустил оговорку
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Оговорка значимая. Пу уже в категориях "тысяча" не мыслит, только миллионы миллиарды, триллионы. )))
fig__vvam__ 17 июля 2018 | 20:58
pmasel: Да ну, какая оговорка.
400 тысяч просто вызвали бы смех в зале.
Это мизер совсем.
aleksandr39 17 июля 2018 | 21:28
ukraina_biomusor: За такую оговорку положен ИМПИЧМЕНТ
danko1 17 июля 2018 | 20:35
Очередное враньё Путина, которого было множество.
Путин даже Пригожина обозвал мелким бизнесменом и ресторатором, хотя Пригожин занимался снабжением МО и его бизнес превышает 700 млрд. руб.
baran_provokator 17 июля 2018 | 21:05
столовые многих школ и детсадов тоже под этим мелким
banyi2 17 июля 2018 | 20:36
Если бы он не опроверг, то я удивился больше, если бы моя кошка умерла девственицей ))
sasass 17 июля 2018 | 20:41
Вся эта возня ломанного гроша не стоит - тупиком тут пахнет , вроде Минского протокола по Донбассу....
gad123 17 июля 2018 | 20:42
Негодяй браудер -прав! Он не давал деньги на предвыборную компанию клинтонихи!! Он давал деньги её ФОНДУ!!! Это огромная разницы, как все понимают!!
plank1957 17 июля 2018 | 20:42
Браудер - хорошая заноза в заднице Кремля. Беда только в том, что Браудер - гражданин Великобритании.
baran_provokator 17 июля 2018 | 21:03
госдура тогда тоже оговорка. клинтоны поураганили снова рвутся к кормушке
anemon 17 июля 2018 | 21:04
Обычное путинско-геббельсовское вранье: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят. Талантливый, черт побери, последователь!
posta2006 17 июля 2018 | 21:04
Врет - как дышит! И это президент моей страны!
murad_manapov 17 июля 2018 | 21:21
что ещё за оговорка