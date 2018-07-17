Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего главу столичного управления СК на 2 месяца...

Ходатайство ФСБ рассматривали в закрытом режиме. Генерал Александр Дрыманов свою вину не признал и заявил, что будет обжаловать арест. Адвоката к нему не пускали почти сутки. Это сообщил «Эху» защитник подозреваемого Александр Карабанов.

Дрыманова обвиняют в получении взятки, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова.