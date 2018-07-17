Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего главу столичного управления СК на 2 месяца
Ходатайство ФСБ рассматривали в закрытом режиме. Генерал Александр Дрыманов свою вину не признал и заявил, что будет обжаловать арест. Адвоката к нему не пускали почти сутки. Это сообщил «Эху» защитник подозреваемого Александр Карабанов.
Дрыманова обвиняют в получении взятки, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова.
Комментарии3
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patrikk_1 17 июля 2018 | 20:40
Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего главу столичного управления СК на 2 месяца...
Этим арестом В.Путин хочет показать своему окружению - такое будущее ждёт каждого, кто на федеральных каналах будет произносить фразу "пенсионная реформа".
abuvgrobu 17 июля 2018 | 20:45
Пока за такое расстреливать вместе с конфискацией имущества не станут, так и будут воровать и заниматься коррупцией, а мы каждый год будем читать отчеты, сколько тысяч чиновников в этом году было привлечено за подобное...
sasass 17 июля 2018 | 20:57
Авгиевые конюшни обычно не чистятся , а сносятся вместе с главным конюхом ....