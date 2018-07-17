Президент Финляндии был успешно прооперирован
Об этом сообщили в его пресс-службе. Характер заболевания не уточнили, но отметили, что хирургическое вмешательство было плановым.
69-летний Саули Ниинисте, который в этом году третий раз стал отцом, некоторое время не сможет совершать зарубежные поездки и путешествия.
Комментарии6
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oleg_z 17 июля 2018 | 20:14
Стерилизовали?
zorkin75 17 июля 2018 | 20:20
oleg_z: Нет,прооперировали в петрозаводской больнице №2 что приблизительно одинаково.
vladislav 17 июля 2018 | 20:24
zorkin75: "прооперировали в петрозаводской больнице №2 что приблизительно одинаково."
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Ты хоть раз бывал в финских больницах?
sg92 17 июля 2018 | 20:19
Потрогал ручку после Путина? Понятно... Трампу Путин чего то друго го впрыснул, позитивненького
sasass 17 июля 2018 | 21:14
Возможно все перепутали и не того президента прооперировали...
komandarm____68 17 июля 2018 | 21:20
Новая предстательная? ))