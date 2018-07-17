Президент Финляндии был успешно прооперирован

Об этом сообщили в его пресс-службе. Характер заболевания не уточнили, но отметили, что хирургическое вмешательство было плановым.

69-летний Саули Ниинисте, который в этом году третий раз стал отцом, некоторое время не сможет совершать зарубежные поездки и путешествия.