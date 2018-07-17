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20:01, 17 июля 2018

Владимир Путин изменил статус города, где производили химическое оружие «Новичок»

Согласно указу президента Шиханы в Саратовской области перестанет быть закрытым с 1-го января следующего года. О том, что нервно-паралитическое вещество класса «Новичок» производили в Советском Союзе именно в этом городе, ранее рассказал изданию «Белл» один из создателей этого яда Владимир Углев. О Шиханах также писала британская пресса.
По версии Лондона, «Новичком» были отравлены в Солсбери бывший сотрудник ГРУ и его дочь, а в соседнем Эймсбери два местных жителя.

Комментарии

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ostapbey 17 июля 2018 | 20:07

Ключи от замков кончились..
Кина не будет!!...

fig__vvam__ 17 июля 2018 | 20:22

Шиханы не город, а небольшой поселок городского типа.
На бюрократическом волапюке ЗАТО называется.
Солбстивенно Углев и был одно время председателем поселкового совета в этом ЗАТО.
А создан был поселок при филиале НИИОХТ

putinv 17 июля 2018 | 20:59

fig__vvam__: Путин проговорился и признал что незаконно организовал и провел референдум в Крыму

Вчера на пресс-конференции с Трампом Путин сделал одну оговорку, которая была сразу же замечена: "..."У нас другая точка зрения, мы считаем, что мы провели референдум [в Крыму] в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций". "Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт. Все", - заявил Путин..."

Исходная версия событий - народ Крыма единодушно самоорганизовался, сам провел референдум и сам принял решение. Россия лишь милостиво согласилась с нижайшей просьбой.

Однако теперь получается, что "мы провели". Хоть как, но до даты референдума Крым не был территорией России, а потому она вообще не имела права там что-либо организовать и проводить. Где Путин увидел там соответствие международному праву и уставу ООН - неведомо никому

https://el-murid.livejournal.com/3853354.html

banyi2 17 июля 2018 | 20:13

А я читал, что в Узбекистане производили )))

vlastimil_popogrebski 17 июля 2018 | 20:16

banyi2: предлагаю переименовать в Новичковск и избрать побратимом английский Солсбери

balamuto 17 июля 2018 | 20:21

Подчистились и спалились.

viniqi 17 июля 2018 | 20:19

banyi2: Гермафродит вас тут никто не спрашивает и кроме пригожина кормить помоями не будет!!!

(комментарий скрыт)

asokol 17 июля 2018 | 20:28

ukraina_biomusor:

Малыш, хочешь снова взять у меня за щеку с проглотом?

(комментарий скрыт)

politroller 17 июля 2018 | 20:19

banyi2: я слышал что новичок теперь в Чехии варят.

fig__vvam__ 17 июля 2018 | 20:38

politroller: АПК тебе идиоту надо бязательно отметиться? начальство велит на сайте гапдить, да?
Ну и тупые же вы скоты, пригожинцы, только обрезы сосать и умеете.

estamp 17 июля 2018 | 20:43

politroller: В Чехии жалкпя подделка. Срабатывает 1 раз из 4

fig__vvam__ 17 июля 2018 | 21:05

estamp: Видать тебе крепко вставили, вон как глаза выпучил. Видать поршень до мозга дошел, раз глаза выдавил. И соображать перестал.

fig__vvam__ 17 июля 2018 | 20:35

banyi2: ты глупость читал, селекционировать надо, если не дурак.
В Узбекистане был небольшой полигон испытательный.
Два гнилых барака.
-----------
С какой целью создавались эти вещества?

– В рамках программы «Фолиант», заказчиком было Минобороны. В качестве заменителя советского аналога американского нервно-паралитического препарата VХ.

– В какой именно лаборатории разработали препарат, который сейчас называют «Новичком»?

– В Вольском филиале ГОСНИИОХТ, это Саратовская область.

– Где было опытное производство, в каких количествах производили препарат?

– В самой лаборатории. Иногда на опытном производстве, но на лабораторном стенде и оборудовании. Партии, как правило, составляли от 20 граммов до нескольких килограммов.

snikkersnepper 17 июля 2018 | 21:30

banyi2:

"Новичок" не производили нигде, так как он существует только в воображении идиотов, перебравших с британскими СМИ. Вещества по программе "Фолиант" были разработаны в Шиханах, как и множество другой подобной гадости. Поскольку гадость теперь уничтожена (подтверждено ОЗХО) городу меняют статус.

В Узбекистане было не производство, а испытательный полигон, на котором, возможно, тоже хранились какие-то образцы.

Дело не в производстве, а в формулах. То что эти формулы есть у американцев, британцев, чехов, иранцев, известно всем, кроме эльфов с ДАУНинг-стрит и им сочуствующим.

luger_max_otto 17 июля 2018 | 20:16

Что, все секреты отлично известны бриттам и янки?

plank1957 17 июля 2018 | 20:22

Как-будто изменением названий можно изменить факты.

aleko_1 Александр Королев 17 июля 2018 | 20:25

Город плохо себя вел!

zorkin75 17 июля 2018 | 20:26

Городу-тайный приказ о назначении города Героем России!Новичок под ногами не валяется,его ещё надо сделать,прежде чем применить!

koshkaedu 17 июля 2018 | 20:27

Теперь там будут производить открытый одеколон "Старичок".

captainobvious 17 июля 2018 | 20:33

Шиханы надо переименовать в Портон-Даун. Шах и мат, британские журналисты! )))

ostapbey 17 июля 2018 | 20:49

captainobvious: почему ПОРТОН???
русские изобретатели изобрели гимностерку чтоб портоК даун..
Так что нужно Шиханы для беспортошной России переименовать в Порток Даун.
И тогда и тебе удача попрет.. как доценту фига.
Даже.

mamiluk 17 июля 2018 | 20:49

хорошо -это или плохо?...Если спалились...и у всех на слуху-кремлевский диктатор может открыть N-ное количество производства "новичка" в других городах...территория большая...это просто плевок...мол не сошелся свет клином в Шиханах...я могу ещё...

fikus74 17 июля 2018 | 20:56

интересно какой нормальный человек будет жить в закрытом городе.

omichka 17 июля 2018 | 21:15

И от чего поможет?

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