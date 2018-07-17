Владимир Путин изменил статус города, где производили химическое оружие «Новичок»

Согласно указу президента Шиханы в Саратовской области перестанет быть закрытым с 1-го января следующего года. О том, что нервно-паралитическое вещество класса «Новичок» производили в Советском Союзе именно в этом городе, ранее рассказал изданию «Белл» один из создателей этого яда Владимир Углев. О Шиханах также писала британская пресса.

По версии Лондона, «Новичком» были отравлены в Солсбери бывший сотрудник ГРУ и его дочь, а в соседнем Эймсбери два местных жителя.