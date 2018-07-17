Глава украинского МИДа Павел Климкин исключил возможность мирового соглашения с «Газпромом»...

Об этом министр написал в своем Твиттере.

Ранее сегодня министр энергетики России Александр Новак по итогам трехсторонних переговоров по газу в Берлине не исключил возможности мирового соглашения.

С учетом двух решений Стокгольмского арбитражного суда «Газпром» должен выплатить украинскому «Нафтогазу» больше 2,5 миллиардов долларов. Российская сторона платить не намерена.