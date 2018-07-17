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20:01, 17 июля 2018

Глава украинского МИДа Павел Климкин исключил возможность мирового соглашения с «Газпромом»

Об этом министр написал в своем Твиттере.
Ранее сегодня министр энергетики России Александр Новак по итогам трехсторонних переговоров по газу в Берлине не исключил возможности мирового соглашения.
С учетом двух решений Стокгольмского арбитражного суда «Газпром» должен выплатить украинскому «Нафтогазу» больше 2,5 миллиардов долларов. Российская сторона платить не намерена.

Комментарии

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ostapbey 17 июля 2018 | 20:10

Газпром России в свой СП-2 подключит СИРИЮ!!
И Иран как " независимых поставщиков"
И все чики мони и чики пути..никакой третий пакет нарушен не будет!!
Газ будет продан!!!
Даже..

patrikk_1 17 июля 2018 | 20:21

Глава украинского МИДа Павел Климкин исключил возможность мирового соглашения с «Газпромом»...

Да не согласен я... С обоими... (Клим Чугункин)

ostapbey 17 июля 2018 | 20:25

patrikk_1: так это не ты писал письма Каутскому??
Где своровать, разделить и пропить даже??

banyi2 17 июля 2018 | 20:29

patrikk_1: Отнять и поделить! )))

banyi2 17 июля 2018 | 20:11

Так исключил или не исключил? Ау , новостники)))

ukraina_biomusor 17 июля 2018 | 20:13

Пустить хохлам по трубе " Новичка " ,можно даже бесплатно , и делов то !

odobryam_s 17 июля 2018 | 20:24

ukraina_biomusor: Этим макакам все равно что воровать! Украдут и это Удивляюсь, почему эти газопроводы через Укранду не перекрыли еще в 1991-м.... Неужели надеялись, что макаки превратятся в людей?

odobryam_s 17 июля 2018 | 20:22

Правильно. Пока не верну три ярда зеленью - никакого газа в укрогабон! К зиме все отдадут. С процентами.

ostapbey 17 июля 2018 | 20:29

odobryam_s: ты не вернёшь.. Потому что воровавшие газ газовики стали МИЛЬЯРДЕРАМИ!!
А эти тебе не сдадут ни Вяхирева, ни Черномырдина..
Ни ихнего на побегушках мальчика Фирташа..
Даже..

odobryam_s 17 июля 2018 | 20:32

ostapbey: Эти уже того, убедились, что у гроба карманов нет. А за хохлоскакунами должок в три ярда! Они часть страны продали за это. И значительную! Хотя для них торговать Родиной - норм!

ostapbey 17 июля 2018 | 20:38

odobryam_s: платить по долгам ТЕБЕ!!
хоть и задохлик ты в своии 33 года.
Тяжело тебе ебось закрома , наворованные Россией у чукчей с комиками распродавать по дешевке??
А что делать..
Из гофна у тебя только памятники России лепятся..
А каменный цветок только на могиле.
И то из Житомирского гобро..
Даже..

odobryam_s 17 июля 2018 | 20:41

ostapbey: Бедолага.... Сходи-ка к психиатру,а? пара уколов и весь бред развеется... И, кст, Берлага, зачем прикрываешь свое мурло Остапом Ибрагимовичем? Ты же вице-король Индии, вот и катайся на слонах со своими кунаками!

ostapbey 17 июля 2018 | 20:42

.
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59 $/м.кв. цена
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banyi2 17 июля 2018 | 20:31

odobryam_s: Низяяяя, ЕС замёрзнет! Сколько оплатит ЕС, столько и засылать, а остальное проблемы ЕС)

ostapbey 17 июля 2018 | 20:34

banyi2: ЕС платить не будет..
Ибо нефиг..
А свято место обеспечит Норвегия.
Ей поможет США..
Все равно даже ты, хоть и дурак набитый, заправляель свою Гюзель не с трубы Газпрома..
А из сжиженного терминала.
Обрати внимание на буквы.. и не меняй СЖ на ПИ..
Даже..

vyk_usguy 17 июля 2018 | 21:01

Дебилы в укровласти будут тупо упираться до последнего. Киевсий цирк-фашизО продолжается!

ostapbey 17 июля 2018 | 21:30

vyk_usguy: а ты не трепыхайся. Вместо Украины твоя федерация приобрела в союзники Наурию.
Уж большего специалиста по распродаже залежей ископаемых не сыскать.
Кроме Тувалу даже..;

vyk_usguy 17 июля 2018 | 21:45

ostapbey: Ну ты и загнул, твоя нищебродская укрляндия готова пх лизать нашим США, да только без проку

felik23 17 июля 2018 | 21:45

vyk_usguy: ****Дебилы в укровласти будут тупо упира....Киевсий цирк-фашизО ****
--------------------------------------------------------------------
17 июля 2018, vtornik. Плевок Выкусaкуса в сторону украинцев #1. Всего, за 246 дней - 355 плевка в украинцев.. Послужной бывшего пиндоса: за 12 месяцев работы оскорблены украинцы (355 раз), мексиканцы, чёрные, евреи (4 раза), мусульмане (много раз), белорусы, киргизы, грузины (5 раз), японцы, узбеки (2 раза), поляки (4 раза), румыны, молдаване, эстонцы (3 раза), болгары, армяне, татары Татарстана, "чурки", "чмо", "хачи" (2 раза), корейцы, латыши, делаверы, англичане, литовцы (5 раз), индейцы, ассирийцы, крымские татары и свидетели Иеговы...
Ксенофобия подлеца, специализирующегося на обгаживании Украины.
С часу ночи до 7 утра по московскому времени, после истерики, вонючая путинская портянка просыхает..

mppv 17 июля 2018 | 21:41

" Павел Климкин исключил возможность мирового соглашения"
====
Так Климкину приказали из Курска?

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