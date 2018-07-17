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20:01, 17 июля 2018

США отклонили все просьбы Франции, Германии и Великобритании отменить санкции против их фирм в Иране

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник во французском Министерстве экономики и финансов. По его словам, в ответном письме американские власти потребовали, чтобы Париж, Берлин и Лондон воспрепятствовали злонамеренным действиям Ирана. Министр финансов США Стивен Мнучин и госсекретарь Майк Помпео заявили, что считают Центробанк Ирана нелегитимным, и потребовали, чтобы все центробанки стран Европы не поддерживали с ним никаких связей.

Комментарии

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banyi2 17 июля 2018 | 20:09

ЕС чую с Ираном по бороде пустили) В делёжке они не участвуют...

patrikk_1 17 июля 2018 | 20:19

США отклонили все просьбы Франции, Германии и Великобритании отменить санкции против их фирм в Иране...

Это плохо для России, наверное. Невозможно наладить отношения с западом, если принятие решений условного "демократического мира", будет находиться не в одном месте,
а в двух или трёх. Договоришься с одними, другие назло сделают наоборот, договоришься с этими, те начнут вставлять палки в колёса.

banyi2 17 июля 2018 | 20:21

patrikk_1: Договорятся на троих, но может Эрдогана привлекут клювик смочить)

banyi2 17 июля 2018 | 20:23

patrikk_1: 3 места будет , я думаю, всё таки.)

banyi2 17 июля 2018 | 20:26

patrikk_1: Не хочу быть банальным, но некая глобальная встреча на троих будет , где то в декабре и может быть даже в Ялте )))

shmuel63 17 июля 2018 | 20:32

banyi2: "Не хочу быть банальным," - ну, если не хотите, то и не будьте.

shmuel63 17 июля 2018 | 21:25

banyi2: "и может быть даже в Ялте" - скорее, все-таки, в Гааге.

shmuel63 17 июля 2018 | 20:55

patrikk_1: "Договоришься с одними, другие назло сделают наоборот, договоришься с этими, те начнут вставлять палки в колёса." - да что там Европа, у вас Путин с Песковым не может договориться,чтобы тот пургу не нес.

podwodnik 17 июля 2018 | 20:17

"...потребовали, чтобы все центробанки стран Европы...".

Там же вроде одна валюта и один центробанк? Или имеется в виду также и не зона Евро - Великобритания, Польша и т.д?

nikmart001 17 июля 2018 | 20:41

podwodnik: Ну вы то должны знать, что они в Иране нефть покупают, а это только за доллары и через Америку идет. Они через евро с ними не работают, это запрещено. Да и Ирак американцы раздолбали за то, что они хотели свою валюту сделать, а не за какую то там демократию. Вот сейчас Трамп "закуклит" Америку, тогда можно будет там работать с любой валютой, а пока даже Китай с Ближним востоком через доллар работает.

mikr 17 июля 2018 | 20:24

Это справедливо. Холопы должны знать свое место.
Россия тоже отгребает санкции от америкосов. Но она по крайней мере понимает причину и готова все перетерпеть ради сохранения и укрепления независимости. А европейцы отгребают за то, что по мнению американцев они недостаточно пресмыкаются перед США. Помните Макрона, которого Трамп публично унижал, обращаясь с ним как с тряпичной куклой. Или Меркель, которой Трамп швырнул в лицо две конфетки, чтобы она пососала и заткнулась. Или Терезу Мэй, которую Трамп собирается заменить на Бориса Джонсона...

И так будет с каждым либерастом, который посмеет недостаточно подобострастно унижаться перед президенто США. А вот украинцам это не грозит, потому что Порошенко ДОСТАТОЧНО подобострастно унижается в отличие от Макрона, Меркель и Мэй. Поэтому ему выделили аж 100 млн. долл. На бедность, так сказать...

ostapbey 17 июля 2018 | 20:56

mikr: ты уж освети заодно и про федерастов.
Чего это они перед Наурией пресмыкаются??
Больше никто на Россию внимания не обращает?
Даже?

mikr 17 июля 2018 | 20:28

Макрон, Меркель, Мэй...
Прямо какой-то МММ получился.

nikmart001 17 июля 2018 | 20:33

А пусть через Россию работают с Ираном, Россия все равно под санкциями. Я думаю Трамп возражать не будет.

banyi2 17 июля 2018 | 20:38

nikmart001: Тоже идея )

hiryrg 17 июля 2018 | 20:41

Правильное решение. Поддерживаю!

gad123 17 июля 2018 | 20:50

Молодец Трамп ! Надо задавить эту средневековую террористическую гадину и сделать это всеми возможными способами! Вот только Китай будет продолжать покупать у нее нефть.. даже если союзники и сателлиты будут в этом случае не особо довольны или в убытке! Да и следующий по списку уже известен...Будем наблядать!

spbdweller 17 июля 2018 | 21:01

США отклонили все просьбы Франции, Германии и Великобритании
-----------------
Даже если Вован станет бессмертным, как Кащей, такой крутизны ему ни за что не достигнуть. Не того полета птица. Не по Сеньке шапка. Кишка тонка. Мордой не вышел.

sasass 17 июля 2018 | 21:30

Пока Россия в стороне , но скоро тоже попадет в эту компанию...

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