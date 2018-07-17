США отклонили все просьбы Франции, Германии и Великобритании отменить санкции против их фирм в Иране...

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник во французском Министерстве экономики и финансов. По его словам, в ответном письме американские власти потребовали, чтобы Париж, Берлин и Лондон воспрепятствовали злонамеренным действиям Ирана. Министр финансов США Стивен Мнучин и госсекретарь Майк Помпео заявили, что считают Центробанк Ирана нелегитимным, и потребовали, чтобы все центробанки стран Европы не поддерживали с ним никаких связей.