Бывший начальник московского главка СК Александр Дрыманов отказался признать свою вину

Лефортовский суд Москвы рассматривает в закрытом режиме ходатайство ФСБ о его аресте.

Как сообщил «Эху Москвы» адвокат Дрыманова Александр Карабанов, до суда своего подзащитного он не видел. Таким образом адвоката не пускали к генералу СК почти сутки.

Дрыманова обвиняют в получении взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова.