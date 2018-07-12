Бывший начальник московского главка СК Александр Дрыманов отказался признать свою вину
Лефортовский суд Москвы рассматривает в закрытом режиме ходатайство ФСБ о его аресте.
Как сообщил «Эху Москвы» адвокат Дрыманова Александр Карабанов, до суда своего подзащитного он не видел. Таким образом адвоката не пускали к генералу СК почти сутки.
Дрыманова обвиняют в получении взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова.
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