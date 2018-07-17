В Польше вступил в силу закон, который отменил уголовное наказание за обвинение поляков в Холокосте
Поправки экстренно были приняты в июне.
Напомним, в начале года был принят закон о наказании в виде тюремного срока до 3-х лет за публичные обвинения польской нации в причастности к преступлениям фашистской Германии. Речь идет, в том числе, о деятельности концлагерей. Закон привел к конфликту в отношения Польши с Израилем и США.
Комментарии6
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gwon 17 июля 2018 | 19:41
Похоже тут очень озабочены холокостом больше чем в Израиле или Польше.
max3446 17 июля 2018 | 19:43
Состоявшаяся вчера встреча президентов России и США, видимо, как-то по-особенному подействовала на психику лидера украинской нации Петра Порошенко.
Вечером после хельсинкского саммита президент образования 404 (некогда Украины) написал с десяток постов в Twitter, посвященных геополитике.
В частности, он сообщил о том, что не собирается обращать внимание на политиков и заявил о готовности сражаться в одиночку, оставшись без поддержки «всего мира».
«Мы готовы и будем защищать нашу землю даже если мы останемся одни, без международной поддержки. Для этого мы продолжаем развивать армию, и приоритетом остаются Вооруженные Силы Украины», — с пафосом написал Порошенко.
«Как Президент я не собираюсь обращать внимание на политиков, я буду обращать внимание на мнение украинцев. Сегодня более половины украинцев поддерживают вступление в НАТО. Уверен, что народ заставит политиков делать то, что нужно», — заявил украинский президент в одном из следующих постов, вероятно, уже позабыв, что получасом ранее намеревался воевать «без международной поддержки».
ukraina_biomusor 17 июля 2018 | 19:47
А за что уголовка то!? Ну пожгли жидов , в свое время только ленивый носатых не гасил ,репутация однако у народа такая !))))
alxab 17 июля 2018 | 19:50
ukraina_biomusor: А за что уголовка то!? Ну пожгли жидов
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Развелось фашистских гнид, однако.
gregor 17 июля 2018 | 19:53
alxab:
Русский мир .... .
zemljanka 17 июля 2018 | 20:00
Правильная реакция на ощибку - исправить.