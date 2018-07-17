В Польше вступил в силу закон, который отменил уголовное наказание за обвинение поляков в Холокосте

Поправки экстренно были приняты в июне.

Напомним, в начале года был принят закон о наказании в виде тюремного срока до 3-х лет за публичные обвинения польской нации в причастности к преступлениям фашистской Германии. Речь идет, в том числе, о деятельности концлагерей. Закон привел к конфликту в отношения Польши с Израилем и США.