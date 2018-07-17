Премьер Израиля и министр обороны теперь лишены полномочий объявлять войну
Соответствующую поправку сегодня отменил парламент страны, — сообщили в его пресс-службе. Решение поддержали 77 депутатов, 16 были против. Теперь Израиль может объявлять войну или о начале масштабной военной операции только военно-политическим кабинетом, в который входят ключевые министры правительства. Кроме того, нужно согласование с парламентом. Отмененная поправка была принята в конце апреля этого года.
Комментарии12
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banyi2 17 июля 2018 | 19:40
Там в законе есть Мааааленький нюанс, про исключительные случаи вроде...
banyi2 17 июля 2018 | 19:45
banyi2: Т.е представим себе , гипотетически, Иран нападает на Израиль полноценно. Все военные силы по мере сил отбиваются, собирают кабинет министров, потом парламент, обсуждают, спорят, голосуют, протоколируют... так что ли?
fig__vvam__ 17 июля 2018 | 19:50
banyi2: banyi2: мальчик, вот как раз эта поправка, содержавшая этот нюанс и была отменена.
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Во вторник, 17 июля, на пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях была отменена поправка к Основному закону, позволявшая главе правительства и министру обороны принимать решение об объявлении войны без согласования с остальными членами военно-политического кабинета и Кнессетом.
За это решение проголосовали 77 парламентариев, 16 - были против.
Своим решением Кнессет отменил поправку №7 к Основному закону, которая была принята 30 апреля 2018. Данная поправка наделяла узкий военно-политический кабинет полномочиями по объявлению войны или начале военной операции, которая может привести к войне. Затем в текст поправки по инициативе Ави Дихтера было внесено уточнение: в случаях, когда нет возможности дожидаться созыва необходимого кворума членов кабинета, такое решение могут принимать премьер-министр и министр обороны.
Таким образом, в соответствии с законом, решения о начале войны или крупномасштабной военной операции могут приниматься только военно-политическим кабинетом.
За передачу полномочий узкому кабинету выступал глава правительства Биньямин Нетаниягу, в августе прошлого года он инициировал соответствующую поправку.
Мальчик, воевать можно и без объявления войны, если на тебя напали. И решение принимает узкий кабинет. Не Кнессет.
djuga 17 июля 2018 | 19:53
banyi2: Т.е представим себе , гипотетически...
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Я так понимаю, что речь в вашем случае идет не об объявлении войны, а о действиях при защите от нападения. Для этого есть Уставы, планы и секретные приказы Генштаба. Но это не является "объявлением войны".
timwlad78 17 июля 2018 | 19:57
banyi2: Т.е представим себе , гипотетически, Иран нападает на Израиль полноценно. Все военные силы по мере сил отбиваются, собирают кабинет министров, потом парламент, обсуждают, спорят, голосуют, протоколируют... так что ли?
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Ну так на то и министерство обороны чтобы организовать оборону от провокаций.
Ну а там уже видать будет какой дальнейший приказ выдвинуть вооружённым силам Израиля.
timwlad79 17 июля 2018 | 19:47
banyi2: Там в законе есть Мааааленький нюанс, про исключительные случаи вроде...
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Везде есть исключения из правил,но евреи зарабатывают на спекуляциях и любое правовое исключение может под давлением еврейского большинства обратится в нарушение закона.
Вот к примеру Моисей,почитаем всеми религиями.
Но Гитлер и Сталин не признаётся евреями хотя это плоть от плоти последователи учения Иудаизма по которому шёл Моисей как фюрер спасая народ от погибели.
Спекулянты чтят только успешных.
И не якобы помнят как англосаксы слили евреев на истребление в Варшавском Гетто в 1943 году и в 1948 году на Палестине.
djuga 17 июля 2018 | 19:55
timwlad79: Гитлер и Сталин ... это плоть от плоти последователи учения Иудаизма
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"Кто о чем, а вшивый о бане..."
Это уже паранойя.
georgsemen 17 июля 2018 | 20:07
timwlad79: Так кто конкретно, Гитлер или Сталин, как Моисей, свой народ из рабства вывели в пустыню???
timwlad78 17 июля 2018 | 19:55
banyi2: banyi2: Там в законе есть Мааааленький нюанс, про исключительные случаи вроде...
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Ах да,забыл добавить об исключении из правил такое положение как юденамт о котором стараются не упоминать как исключении из правил и подчинению фюреру при котором можно обогатится не соблюдая никаких законов креме исключение право сильного,так как это правило по которому живут евреи , где исключение подчинение закону.
Вот беженцы бегут от отступающего ИГИЛ в Израиль.
Временно придётся принять .Иначе не поймут.
И обратится в ООН и прочие международные институты по финансированию содержание беженцев.
И так или Израиль становится государством для всех или его сметут как никчёмный зоопарк откуда опять и снова вытеснят животных для проживания людей.
Итак,переход в вероисповедание Христа или повторить путь распада Израиля и Иудеи.
gregor 17 июля 2018 | 19:49
А в России дума решает ?
Мне тоже смешно ........ ,представил ,как дума, российская , чего то там решает .... .
timwlad78 17 июля 2018 | 19:59
gregor: А в России дума решает ?
Мне тоже смешно ........ ,представил ,как дума, российская , чего то там решает .... .
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Вот именно по решению Государственной Думы Российская Территория не расширилась до границ Польши.
Слабоваты в коленях партийная сволочь привыкшая только бюджетные деньги прожирать.
Тоже блядство и в Кнессете.
zorkin75 17 июля 2018 | 20:05
Войны Израёля с ухуевшими палестинцами нет и атомной бомбы у Израйля нет.А вы пуйловцы нам докажите что есть!