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19:31, 17 июля 2018

Спикер палаты представителей США Пол Райан заявил о готовности рассмотреть новые санкции против России

По его словам, Россия – это угрожающее государство, которое не разделяет интересы и ценности Америки, — передает агентство Рейтер. Райан отметил, что был бы более чем счастлив рассмотреть дополнительные санкции против Москвы, но не уточнил, действительно ли они готовятся.
Пол Райан выступил на следующий день после встречи президентов России и США.

Комментарии

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banyi2 17 июля 2018 | 19:37

Ох и испугал) Не думаю, что получится.

compare 17 июля 2018 | 19:40

banyi2: вот "не думаю"-это твое,твой "бренд! остальное-просто набор букв....

zemljanka 17 июля 2018 | 20:03

Прав.

zorkin75 17 июля 2018 | 19:45

banyi2: Умничка Райан-давно пора задавить Руоисскую гадюку в её гнезде.Ну,пока хоть придушишь,а потом сверни ей голову,чтоб она не воняла и не кусалась.

aleksandr39 17 июля 2018 | 19:46

banyi2: УРА !!! Чем больше санкций тем лучше российскому народу ,заявил " великий вождь " на встрече с Трампом и пообещал в ближайшие дни опять поднять цену на бензин .

alehan15274 17 июля 2018 | 19:49

banyi2: а кто тебя спрашивает? Давненько не было санкций новых. Пора попенюдрить еще разок путинскую свинью. Чисто по приколу!

viniqi 17 июля 2018 | 20:03

banyi2: Пригожинским номерным гермафродитам тут слово не давали!!!

diximania1948 17 июля 2018 | 19:38

"Путин победил!"

ukraina_biomusor 17 июля 2018 | 19:41

Смелые пиндосы дрищут от страха по ляхам ,но всему миру утверждают что это - " Бесстрашный боевой срач " !)))

danko1 17 июля 2018 | 19:41

Ценности Америки должны американцы разделять.
А вот то, что в России уничтожены права человека, коррупция, беззаконие, нарушение международных законов- это касается всех стран, т.к. последствия этого ощущают все.

(комментарий скрыт)

kp6ic 17 июля 2018 | 19:45

давай есчо. пенсионный возраст подняли, толпа ликует от восторга с воплями "в 65 я ягодка опять". думаю, выдюжим, сплотившись вокруг нацлидера и его друзей. ура! россия, на позитиве!

komiccap_nkvd 17 июля 2018 | 19:50

Правильно. Россия не разделяет интересы и ценности Америки.
Вот если опять у власти будет их марионетка, типа Ельцин, тогда будут разделять.
В понятии США, разделять их ценности это позволять себя грабить

viniqi 17 июля 2018 | 20:05

komiccap_nkvd: Пес пригожинский народу какая разница по-крупному грабит их шайка путинских дружков с кооператива Озеро или Америка???

rusof_ob 17 июля 2018 | 19:51

Этот Пол явно получил от кремля не один лимон петрушки, уже всем давно понятно, что чем больше санкций, тем выше экономическое процветание росии.

putkaput11 17 июля 2018 | 19:58

Чем крепче между путькой и трампушкой извращённые лобзания,тем перчёнее получается санкционная лазанья.

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