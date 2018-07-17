Генерал СК Александр Дрыманов, к которому почти сутки не пускают адвоката, доставлен в Лефортовский суд Москвы
Как передает Интерфакс, он отказался признать вину, а на вопрос, почему не уехал за границу, сказал: «Куда уезжать? Это наша родина». Ходатайство ФСБ об аресте суд рассмотрит в закрытом режиме. Защитник бывшего главы столичного управления СК Александр Карабанов сказал «Эху Москвы», что еще не видел своего клиента. Дрыманова, по данным источников, обвиняют в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова.
Комментарии8
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djuga 17 июля 2018 | 19:49
Что-то мне кажется, что к этому приложил руку и сам пан Бастрыкин.
Все же глава московского СК - это первый среди претендентов на пост главы всего СК РФ,
polsan 17 июля 2018 | 19:49
Ему не позавидуешь. Теперь он на себе может испытать методы работы следственных органов.
democ 17 июля 2018 | 19:56
polsan: Эти методы он сам наверняка совершенствовал и развивал. Пусть вкушает теперь плоды своих "трудов".
trender 17 июля 2018 | 19:50
Волки от испуга скушали друг друга
Бедный крокодил жабу проглотил.
Сейчас они грабят друг друга а чуть позже начнут сдавать и зачищать, чтобы уцелеть самим.
Наступает Конец Великого Хапка.
democ 17 июля 2018 | 19:54
Если к высокопоставленному чиновнику такого ранга не допускают адвоката, то на что надеяться простому россиянину, попавшему под следственный каток.
zorkin75 17 июля 2018 | 19:55
Насчёт Родины-уродины,которую он так мило любит -это круто.Не хочет менять обобранную им страну оборотень в погонах.В другой стране,где население - не бараны ему конкретно обломится.
vladimir1967 17 июля 2018 | 19:58
Сначала сам генерал не пускал адвокатов к задержаным, выбивая из них признательные показания, а теперь на своей шкуре узнает про басманное кривосудие. Судьба ежовыхягодберий их ни чему не учит.
student_ru_ru 17 июля 2018 | 20:02
Вот ведь какой патриот. В пески Сирии его, искупать кровью свою вину.