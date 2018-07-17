Генерал СК Александр Дрыманов, к которому почти сутки не пускают адвоката, доставлен в Лефортовский суд Москвы

Как передает Интерфакс, он отказался признать вину, а на вопрос, почему не уехал за границу, сказал: «Куда уезжать? Это наша родина». Ходатайство ФСБ об аресте суд рассмотрит в закрытом режиме. Защитник бывшего главы столичного управления СК Александр Карабанов сказал «Эху Москвы», что еще не видел своего клиента. Дрыманова, по данным источников, обвиняют в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова.