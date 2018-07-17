Знаменитый футболист и тренер Зинедин Зидан нашел новую работу

Он станет советником в туринском «Ювентусе».

Зинедин Зидан пополнил команду менеджеров «Ювентуса». По информации издания «Libertad Digital», француз займет пост советника директора клуба Фабио Паратиччи. В конце мая Зидан неожиданно покинул мадридский «Реал», который тренировал на протяжении двух с половиной лет. За это время он выиграл с клубом множество трофеев. Главными из них были три подряд победы в Лиге Чемпионов. Теперь Зидан вернулся в Турин. В свое время он выступал за «Ювентус» и именно в футболке «Старой сеньоры» оформил статус мировой звезды футбола. Любопытна и еще одна деталь. Совсем недавно в Турин переехала еще одна мировая звезда. Криштиану Роналду. И он, напомню, также покинул ради «Ювентуса» «Реал». Выходит, что футболист и тренер встретились. В Интернете уже появилась шутка на этот счет. Не можешь обыграть «Реал», купи его.

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить сборную Катара, чтобы готовить ее к домашнему чемпионату мира, который состоится через четыре года.