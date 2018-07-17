«Гринпис» запустил благотворительный проект по оценке качества воздуха в восьми городах России

Это сообщил координатор исследовательских проектов «Гринпис России»

МОСКВА. 17 июля. «Гринпис России» запустил благотворительный проект по оценке качества воздуха в восьми российских городах с помощью диффузионных трубок, исследующих концентрацию в воздухе диоксида азота, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор исследовательских проектов «Гринпис России» Василий Яблоков.

«Мы закупили 500 диффузионных трубок, это такие пробоотборники, которые в течение трех недель висят в определенно месте, затем анализируются. Диффузионные трубки мы раздаем в течение нескольких недель по восьми городам с помощью наших волонтеров. В середине августа мы эти трубки соберем, отправим в лабораторию на анализ и где-то в сентябре-октябре мы получим результаты, представим их в какой-то наглядной форме, так чтобы еще больше людей узнало о проблеме грязного воздуха, о ее причинах и о том, что можно сделать», — пояснил он.

«По официальной статистике на автотранспорт приходится 80-90 % всего объема загрязняющих веществ, которые есть в городах. Этим проектом мы привлекаем внимание людей к проблеме грязного воздуха в первую очередь от транспорта», — подчеркнул В.Яблоков. По его словам, для улучшения ситуации «нужны действия городских властей по экологизации городского транспорта».

Исследование будет проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже и Казани.