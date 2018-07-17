В центре Москвы появятся граффити со Станиславом Черчесовым, Артемом Дзюбой и Игорем Акинфеевым
Портреты главного тренера футбольной сборной, а также нападающего и вратаря будут нарисованы на электроподстанциях, — сообщает пресс-служба компании МОЭСК.
Комментарии3
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fresh_breeze 17 июля 2018 | 19:22
Зачем? Сыграли хорошо, спору нет.
Но граффити такое дело... вы там Черчесова с Дзюбой, а ночью придут свидомые балбесы или их адепты в России и поверх ваших граффити нарисуют придурковатого хорвата, кричавшего в Ютубе: "Слава Украине!". Замучаетесь потом перекрашивать.
Поэтому, если не готовы выставлять у тех подстанций круглосуточную охрану, лучше не начинайте.
polikarpich 17 июля 2018 | 19:35
fresh_breeze: Ну и зачем на ТП такие "Девочки с персиками"? Закрасить сразу же на хрен. Не положено там ничего рисовать.
democ 17 июля 2018 | 19:34
А может лучше сразу Героев России дать? Или в академики произвести... А может лучше на стенах Кремля? Мозаикой на брусчатке Красной площади? А то на стенах подстанций... Придумают же...