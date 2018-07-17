Московские власти отказали партии «Яблоко» в согласовании 33-х акций против повышения пенсионного возраста

Уведомления подавали на пикеты в 11-ти местах в центре столицы. Акции были намечены на 17, 18 и 19 июля. Как сообщается на сайте партии, в своем отказе зам.префекта ЦАО Лариса Тиунова ссылается на указ президента, который запрещает проведение уличных акций в период Чемпионата мира по футболу. Между тем, турнир уже завершился в воскресенье.