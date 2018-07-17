Московские власти отказали партии «Яблоко» в согласовании 33-х акций против повышения пенсионного возраста
Уведомления подавали на пикеты в 11-ти местах в центре столицы. Акции были намечены на 17, 18 и 19 июля. Как сообщается на сайте партии, в своем отказе зам.префекта ЦАО Лариса Тиунова ссылается на указ президента, который запрещает проведение уличных акций в период Чемпионата мира по футболу. Между тем, турнир уже завершился в воскресенье.
Комментарии3
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max3446 17 июля 2018 | 19:18
красиво гнилое яблоко отымели
danko1 17 июля 2018 | 19:23
А эти холуи кремлевские о Конституции слышали?
И о том, что они просто нанятые слуги, которые обязаны волю москвичей выполнять?
Если народ по Конституции высшая власть, то пора таких слуг увольнять без выходного пособия.
opponent70 17 июля 2018 | 19:31
Яблоко действует только по соизволению начальства??? Докатилось!!!!!!!