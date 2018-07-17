Генпрокуратура России намерена допросить ряд сотрудников спецслужб США и госслужащих по делу Уильяма Браудера
В списке около 10-ти имен, в том числе бывший посол США в Москве Майкл Макфол, — сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Накануне после встречи с Дональдом Трампом Владимир Путин заявил, что в России могут допросить обвиняемых во вмешательстве в американские выборы, но, по его словам, и российская сторона тогда будет ожидать аналогичного шага от Вашингтона.
Комментарии3
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andre_klimov 17 июля 2018 | 19:19
Намерена? Ну, дело-то вольное - пусть намеривается и дальше. :)
fig_vvam 17 июля 2018 | 19:26
andre_klimov: А я намерен получить в пользование Белый дом.
Хоть российский хоть американский. Мне без разницы.
Кто-то же воспроизводит эти дебильные заявления российских придурков.
danko1 17 июля 2018 | 19:19
А вернуть Степанову с награбленными миллионами НДС и её заместительницу, которые сбежали во Францию, Генпрокуратура не желает?