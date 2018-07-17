Генпрокуратура России намерена допросить ряд сотрудников спецслужб США и госслужащих по делу Уильяма Браудера

В списке около 10-ти имен, в том числе бывший посол США в Москве Майкл Макфол, — сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Накануне после встречи с Дональдом Трампом Владимир Путин заявил, что в России могут допросить обвиняемых во вмешательстве в американские выборы, но, по его словам, и российская сторона тогда будет ожидать аналогичного шага от Вашингтона.