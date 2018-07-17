Уже почти сутки адвоката не пускают к бывшему начальнику московского главка СК Александру Дрыманову

Во всяком случае, его защитник Александр Карабанов сказал «Эху Москвы», что еще не видел своего клиента.

О задержании одного из самых влиятельных в прошлом сотрудников Следственного комитета стало известно этим утром. Но, по сведениям источников, Дрыманов провел ночь в следственном изоляторе. В его деле два эпизода, в том числе о взятке от криминального авторитета Захария Калашова. В Лефортовский суд Москвы уже поступило ходатайство следствия об аресте генерала Дрыманова.