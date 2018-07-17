Уже почти сутки адвоката не пускают к бывшему начальнику московского главка СК Александру Дрыманову
Во всяком случае, его защитник Александр Карабанов сказал «Эху Москвы», что еще не видел своего клиента.
О задержании одного из самых влиятельных в прошлом сотрудников Следственного комитета стало известно этим утром. Но, по сведениям источников, Дрыманов провел ночь в следственном изоляторе. В его деле два эпизода, в том числе о взятке от криминального авторитета Захария Калашова. В Лефортовский суд Москвы уже поступило ходатайство следствия об аресте генерала Дрыманова.
Комментарии6
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tom_tom 17 июля 2018 | 19:13
"Госдума готовит закон, по которому олигархам в спец зонах на островах Октябрьский и Русский будет действовать возможность платить нулевой налог в бюджет".
После такой новости у русских, в лесах, аж валежник зацвёл.
Гггг....
odobryam_s 17 июля 2018 | 19:22
А раньше он сам не пускал.... небось, скоро завоет, что нет в стране правосудия! Хомяком заделается, борцуном с прижимом...
igorrrpadlowitchs 17 июля 2018 | 19:27
odobryam_s: всё вернётся- обязательно вернётся!
djuga 17 июля 2018 | 19:45
odobryam_s: скоро завоет, что нет в стране правосудия!
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И вспомнит про правозащитников, которых презирал и гонял...
sparky 17 июля 2018 | 19:25
Так и откликнулось.
djuga 17 июля 2018 | 19:30
Дрыманов самолично создавал, взращивал и пестовал эту равнодушную, звериную систему. И поэтому мне - его - не жалко.