Материалы об избрании меры пресечения генералу Дрыманову поступили в Лефортовский суд
Материалы об избрании меры пресечения в отношении экс-руководителя московского главка СК РФ генерала Александра Дрыманова поступили в Лефортовский суд, заявила РИА Новости пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова. Следствие просит суд заключить под стражу экс-главу ГСУ СКР. «В Лефортовский суд поступил материал об избрании меры пресечения в отношении Дрыманова Александра Александровича, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290, частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки — ред.)», — сказала собеседник агентства.
Комментарии6
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romashka__ 17 июля 2018 | 18:53
А Бастрыкин против.
piter_ug 17 июля 2018 | 18:57
Может сразу шлепнуть?
Гарантированно есть за что.
chapter_2 17 июля 2018 | 18:58
А не причастен ли генерал Дрыманов к пыткам подследственных?
goshan31 17 июля 2018 | 19:11
Усраться можно от такой борьбы с коррупцией!.., только утюг ещё молчит...
vlasti_kranty 17 июля 2018 | 19:16
А что скажет пу?
srk2658lu 17 июля 2018 | 19:51
Работал генерал и ничего.
Только ушёл на пенсию и арест.
Выходит преступнику работать в СКР можно?