Материалы об избрании меры пресечения генералу Дрыманову поступили в Лефортовский суд

Материалы об избрании меры пресечения в отношении экс-руководителя московского главка СК РФ генерала Александра Дрыманова поступили в Лефортовский суд, заявила РИА Новости пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова. Следствие просит суд заключить под стражу экс-главу ГСУ СКР. «В Лефортовский суд поступил материал об избрании меры пресечения в отношении Дрыманова Александра Александровича, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290, частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки — ред.)», — сказала собеседник агентства.