Прокуратура запросила от 3-х до 16-ти лет для ингушских полицейских по делу о пытках

Об этом сообщил изданию «Медиазона» адвокат Андрей Сабинин, который представляет интересы потерпевших. На скамье подсудимых начальник ингушского центра по борьбе с экстремизмом, его заместитель, а также оперативник, которого обвиняют, в том числе, в убийстве задержанного. Судебный процесс проходит в Нальчикском гарнизонном военном суде.