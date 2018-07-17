Прокуратура запросила от 3-х до 16-ти лет для ингушских полицейских по делу о пытках
Об этом сообщил изданию «Медиазона» адвокат Андрей Сабинин, который представляет интересы потерпевших. На скамье подсудимых начальник ингушского центра по борьбе с экстремизмом, его заместитель, а также оперативник, которого обвиняют, в том числе, в убийстве задержанного. Судебный процесс проходит в Нальчикском гарнизонном военном суде.
Комментарии1
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zorkin75 17 июля 2018 | 18:42
Восток-дело толстое.Кое кому охота подёргать за бороду аллаха,мучая беззащитных.Но Бог смеётся над теми,кто строит планы на завтра.