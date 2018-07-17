Дональд Трамп заявил, что его встреча с членами НАТО прошла хорошо, но саммит с Путиным еще лучше

Президент США написал об этом в своем Твиттере. Он также выразил сожаление о том, как его встречу с президентом России освещала американская пресса. Многих политических комментаторов ведущих изданий Трамп шокировал тем, что публично отказался верить выводам собственной разведки. Речь идет о вмешательстве России в американские выборы.