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18:30, 17 июля 2018

Дональд Трамп заявил, что его встреча с членами НАТО прошла хорошо, но саммит с Путиным еще лучше

Президент США написал об этом в своем Твиттере. Он также выразил сожаление о том, как его встречу с президентом России освещала американская пресса. Многих политических комментаторов ведущих изданий Трамп шокировал тем, что публично отказался верить выводам собственной разведки. Речь идет о вмешательстве России в американские выборы.

Комментарии

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ajsenev 17 июля 2018 | 18:34

Беда. И для США, и для всего мира. Абсолютно не предсказуем. И не управляем даже самим собой: никогда не знает. что заявит завтра, или даже через час. Шоумен.

forward 17 июля 2018 | 18:42

ajsenev: наш тоже какую то фигню нес. Нашли друг друга...

ugiazov 17 июля 2018 | 19:11

forward: О бабах потрепались.

danko1 17 июля 2018 | 18:43

ajsenev: Так он был шоуменом, им и остался. Привычка.
Только важно не то, что он сам себя хвалит, а то, что его ругают и демократы, и республиканцы.
Хорошо еще, что в США есть кому остановить его, в отличии от нашего узурпатора.

minerr 17 июля 2018 | 18:53

danko1: Для тех кто в кастрюле - в США очень сильная президентская власть и если президенту надо, то его никто там не в силах остановить. Миротворец Обама отдал приказ бомбить Ливию легко обойдя запрет на это Конгресса и даже несмотря на то что Конгресс не выделил на это бюджет. Он своим приказом обошел эти запреты и своим же приказом выделил бюджет. Кстати, ваша массовка тогда руколескала такому поведению "миротворца".

fig_vvam 17 июля 2018 | 19:42

minerr: Я понимаю, что тыв идиот, но зачем ты это демонстрируешь.
В США очень хорошо отработана система сдержек и противовесов и президент очень легко сажается на привязь.
ьОн не может отменить решения Конгресса и Верховного суда.
А они его решения отменить могут и отменяют.
ты просто дешевое трепло.
Насчет Ливии ты просто нагло и тупо соврал.
Запрета Конгресса по Ливии не было никакого.
дебил, научись врать. Не выставляй себя идиотом.

alehan15274 17 июля 2018 | 19:59

minerr: запомни дружище- Америка всегда ебала и будет ебать любую авторитарную шваль от ливии до сирии и от белграда до москвы. Это всегда и во все времена- с трампом, обамой или без, но Америка всегда за свободу и за бизнес без границ. Именно поэтому Америка великая страна, а ты вытирал жопу по талонам , а потом вообще крякнулся:))) без обид:)))))

vikwlad 17 июля 2018 | 19:05

̶Т̶р̶а̶м̶п̶ "Самсон Степаныч Крашенинников тронулся рассуждением и, должно быть, сам не заметил, как переместился из реального мира в мир болезненных фантазий. (Б. Акунин. «Нефритовые чётки»)"

greeg1 17 июля 2018 | 18:53

Господин ajsenev: Лично я не вижу никакой беды в поведении президента Трампа. Предлагаю взглянуть на этот саммит под другой точкой зрения.
Допустим Трамп проявил, как нам кажется, вольно или невольно какую то слабость.Но не прошло и суток после переговоров, как весь мир ополчился с требованиями на путина. То он требует выпустить Титиева, то признаться в сбитом Боинге, то выплатить денежную компенсацию родным Анны Политковской и Пусси Райт, то вдруг всплыло прошение матери Олега Сенцова о помиловании его сына. Сейчас будут разбираться с ещё одним шпионским скандалом. И т.д. и т.п.
Так что правота Тармпа в его словах имеет место быть.

polikarpich 17 июля 2018 | 18:56

greeg1: Это, скорее, всё-таки не его заслуга.

greeg1 17 июля 2018 | 19:05

polikarpich: Именно его. Потому, что спонтанное поведение Трампа, не позволившее по каким то причинам высказать все требования в лицо путину, заставили мировое сообщество высказать их за него.
А теперь сравните удельный политический вес Трампа и мирового сообщества. Чуете разницу?

varlam59 17 июля 2018 | 19:19

ajsenev: "Беда"
Наоборот. Беда была бы стань президентом отмороженный русофоб типа Маккейна. Так и до третьей мировой войны и гибели человечества было бы недалеко. Вот это действительно беда. А Трамп за переговоры, за разоружение, против глупости с русофобской клеветой и так далее.
И то, что Трамп проявил истинную лживую суть американских СМИ, тоже плюс.

us101 17 июля 2018 | 19:34

ajsenev: Беда не в нем, беда в зомбо-медии, которая так выкручивает факты что их пациенты готове верить любую, нужную им чушь.

zorkin75 17 июля 2018 | 18:36

Полезный путинский дурак или его там в Вашингтоне приструнят как следует?

banyi2 17 июля 2018 | 18:38

Конгресс конечно пока Трампа сдерживает. Но он как президент может создать независимую комиссию по расследованию, подчиняющуюся только ему. А с учетом фактуры, что ему Путин дал, демократам мало не покажется )))

vedma2017 17 июля 2018 | 18:39

Надеется, что задобрил путина ?

oleg_kievlyanin 17 июля 2018 | 18:43

vedma2017: //
задолбал :-)Надеется, что задобрил путина ?//

oleg_kievlyanin 17 июля 2018 | 18:41

Какой то Трамп подозрительно странный. И даже не а политическом смысле.

oldfashy 17 июля 2018 | 18:42

Для всего мира таки беда, поскольку США приходиться содержать огромное количество нахлебников по всему миру

netnadegdy 17 июля 2018 | 18:44

А что вы на трам пушку накинулись? Флориду путину не сдал и вашингтон еще американский. Санкции остались, нефть упала, налоги и пенсионный возраст повышается в россии, а не в америки, так что саммит хорошо провел.

fresh_breeze 17 июля 2018 | 18:46

Встреча с Путиным ещё лучше? КАК??? Дональд, Путин — враг, а НАТО твои союзники, а ты им прям под дых удар наносишь. Что подумают, например, эстонцы, уже приготовившиеся отбить атаку русских на Таллинннн? Не сливай Путину хотя бы прибалтов, они этого не переживут. 8)

liquidsky__ 17 июля 2018 | 18:54

fresh_breeze: Когда я представляю на сколько сотен тысяч лет Трамп сократил жизни либерастов по всему миру, сколько нервных клеток им пожег, и сколько несварений желудков обеспечил, как следствие его заявлений, на душе становится теплее ))

proxozhij 17 июля 2018 | 18:49

Сам себе яму копает.

(комментарий скрыт)

polikarpich 17 июля 2018 | 18:54

-Жить, как говорится, хорошо!
-А хорошо жить - ещё лучше!(с)

borisv 17 июля 2018 | 18:55

Кажется, Трамп троллит всех подряд. Весёлый у американцев президент, не соскучишься. Может, и у нас когда-нибудь выберут такого весельчака? А то на нынешнюю постную рожу уже смотреть противно...

tilik13 17 июля 2018 | 18:57

Мне отрадно, что Трамп хочет наладить отношения с Россией. Интригует тут вот что: Трамп сдает своих подрядчиков, партнеров, друзей и родственников направо и налево. И во всех остальных вопросах очень напоминает гоголевского ревизора ("...ах душа Тряпичкин...у меня легкость необыкновенная в мыслях").

Чем объяснить его постоянство Путину? Думаю, дело тут не порнографическом досье и даже не в личной симпатии. Мне кажется, тут замешаны большие капиталы....

blindpew_33 17 июля 2018 | 18:57

...а вечеринка с проститутками в Ритц-Карлтон - вообще потрясающе!

kisa2000 17 июля 2018 | 19:00

конечно, местным комментаторам трудно понять президента великой страны из которой все норовят что-то выкачать, как, впрочем и качали из советского союза в своё время. Да, и в США полно нахлебников, вот Трамп и пытается избавиться от потребителей.

fresh_breeze 17 июля 2018 | 19:16

kisa2000:

Как бизнесмен он, наверное, поступает правильно.
Но как президент государства совершает одну ошибку за другой. Не там он взялся экономить.
Вот хотя бы пошлины на различный импорт. Ведь обратка прилетит от всех от них. И если от трусливой Европы она прилетит один в один вводимым Трампом пошлинам, то от Поднебесной может прилететь гораздо больше, тогда вместо 25 миллионов новых рабочих мест новых безработных в Штатах будут считать не тысячами и даже не сотнями тысяч, а целыми штатами.

pravdatut 17 июля 2018 | 19:08

Похоже, что кагебист держит его за яйца.

(комментарий скрыт)

varlam59 17 июля 2018 | 19:15

Оценка президентом США Трампом американских СМИ:
"... лживые медиа совсем сошли с ума".
А нам тут либералы всё время врали про честную и свободную прессу в Америке. Только либералы в это верили. Наивные, или глупые?

vlasti_kranty 17 июля 2018 | 19:26

Трамп или дурачок или прикидывается? Но тогда вопрос - для чего? Может хочет путю обыграть?

eyjafjallajoekull 17 июля 2018 | 19:36

По-моемк, агент "Нильс" засветился покрупному.

anna20869 17 июля 2018 | 19:56

Куда уж дучше- на пресс конференции признал, что доверяет двум взаимоисключающими утверждениям: путину и собственной разведке. Тем самым принародно признав, что у него либо раздвоение сознания, либо он предатель. Самым безобидным объяснением такого пассажа перед сенатом и конгрессом может стать ссылка на усталость и плохое самочувствие в тот момень и престарелый возраст( деменцию).

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