Генпрокуратура России хотела бы допросить бывшего посла США в Москве Майкла Макфола по делу Уильяма Браудера
Как сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, под руководством американского дипломата составлялись докладные записки в Госдепартамент о ходе следствия по делу Сергея Магнитского. Кроме того, Генпрокуратура намерена допросить ряд сотрудников Агентства национальной безопасности и ЦРУ.
Юрист Сергей Магнитский работал на фонд «Эрмитэдж Кэпитал» Уильяма Браудера. Британский финансист утверждает, что Магнитский умер в СИЗО, поскольку раскрыл схему крупных хищений из бюджета. Самого Браудера в России заочно признали виновным в неуплате налогов.
Накануне после встречи с Дональдом Трампом Владимир Путин заявил, что в России могут допросить обвиняемых во вмешательстве в американские выборы, но, по его словам, и российская сторона тогда будет ожидать аналогичного шага от Вашингтона.
Комментарии35
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banyi2 17 июля 2018 | 18:34
И на этом пиндосы тихо разбежались, как тараканы. Хорошее всё таки Путин вчера предложение сделал) Трампу это вообще по кайфу, наверняка и фактуры против штаба клинтонши подкинул)
plank1957 17 июля 2018 | 18:41
banyi2:
И чем же вам так нравится предложение Путина Трампу? Там интересов России нет от слова совсем, там есть только интересы Путина и кучки олигархов. Вам-то что от этого?
banyi2 17 июля 2018 | 18:46
plank1957: Я себя с Россией не разделяю! Я и моя семья и все мои знакомые стали при Путине жить лучше. Конечно , не могу сказать про всю РФ.
plank1957 17 июля 2018 | 18:48
banyi2:
Воруете больше?
haldey 17 июля 2018 | 19:31
plank1957: По себе судишь?
maximv 17 июля 2018 | 19:56
haldey: Судит по таким как Вы, кто поддерживает воров. Это Ваша проблема и не надо её перекладывать на нормальных людей.
tks 17 июля 2018 | 19:47
banyi2: А я хуже стал жить, и мое окружение и знакомые тоже. И режим этот ненавижу. И желаю ему скорее окочуриться.
danko1 17 июля 2018 | 18:48
Это будут допрашивать по поводу того следствия, во время которого обвиняемый вместе со следователем в круиз поехал, а украденные миллионы НДС на Запад вывели, куда следом Степанова с заместительницей выехали?
Как можно серьезно относиться к такому следователю, где генералы миллионные взятки берут, а глава СК преступник, которому место на зоне?
vezdehod 17 июля 2018 | 18:48
Пусть лучше допросит ВВП по поводу Расстрела Бориса Ефимовича у стен древнего Кремля - за ним далеко не ехать.
plank1957 17 июля 2018 | 18:59
vezdehod:
Господь с вами, при одной такой мысли у Генпрокурора инфаркт случится.
ugiazov 17 июля 2018 | 19:18
plank1957: Думаете, у него есть сердце?
plank1957 17 июля 2018 | 19:22
ugiazov:
Ну, я его конечно, не вскрывал, но ведь случаются же инфаркты у сильных мира сего, особенно когда ВВП шибко не потрафили.
liquidsky__ 17 июля 2018 | 19:07
vezdehod: Как говаривала Тринити: «Попробуй увернись» ;)
canes 17 июля 2018 | 19:55
vezdehod: Про документы и доклад Салье забыли?
aleksandr39 17 июля 2018 | 19:17
banyi2: Генпрокуратура России не может допросить подозреваемых по делу Бориса Немцова в Чечне ,а туда же ,в США хочется съездить в командировку
nitinol 17 июля 2018 | 20:05
Немного переделаю известное изречение: "А не пора ли нам, прокуратуре, замахнуться на самого Вильяма Шекспира (Дональда Трампа)?" Вот была бы ржака...
plank1957 17 июля 2018 | 18:37
И где же связь с Браудером? Или посол не обязан информировать свое правительство о состоянии отношений между РФ и гражданами своей страны? Иными словами, Генпрокуратура намерена допросить Макфолла за добросовестное выполнение своих обязанностей. Господа, вам не кажется, что это бред?
banyi2 17 июля 2018 | 18:41
plank1957: У Путина то факты есть! Он же не мэй ) Он вчера на пресс конференции это заявил.
plank1957 17 июля 2018 | 18:44
banyi2:
Да? Он уже как-то демонстрировал иностранцам факты, взятые из игрушки, или выдавал атаку "Апачей" в Афганистане за работу российских вертолетов.
plank1957 17 июля 2018 | 18:46
banyi2:
PS: У Мэй таких проколов не было.
andy66 17 июля 2018 | 20:03
и дать ему понюхать духи... в крайнем случае - напоить чаем ((((
grazschdanin 17 июля 2018 | 18:37
Если пиндосы не согласятся, то пусть больше не заикаются о своих хотелках допрашивать граждан России.
ugiazov 17 июля 2018 | 19:20
grazschdanin: Можно подумать это пиндосы уходили Магницкогоь до смерти.
grazschdanin 17 июля 2018 | 19:26
ugiazov: Возможно. Надо призвать их признать свою ответственность в этом деле.
i_c_e 17 июля 2018 | 18:42
Как я помню, Путин предложил провести допросы и предоставить их результаты американской стороне. Можно, конечно, им согласиться, произвести допросы того же Браудера и тоже предоставить результаты российской стороне. Но смысл? Доверия-то к таким результатам как не было так и нет.
Короче говоря ни хрена не договорились ни до чего. Но особый шик — «а где там написано было „Флорида“?»...
banyi2 17 июля 2018 | 18:49
i_c_e: У Вас плохая память! Там было сказано - при взаимном присутствии комиссий с каждой стороны в обоих странах)
i_c_e 17 июля 2018 | 19:07
banyi2: Да ладно, память-то не нужна — всё в сети:
«... как фамилия – господин Мюллер? Он может в рамках этого договора направить нам официальный запрос с целью провести допросы тех людей, которых он считает виновными в совершении каких‑то правонарушений. Сотрудники нашей прокуратуры и следственных органов эти допросы могут провести и направить соответствующие материалы в Соединённые Штаты.
Более того, мы можем сделать ещё один шаг навстречу. Мы можем допустить официальных представителей Соединённых Штатов, в том числе этой комиссии господина Мюллера, присутствовать на этих допросах. Но тогда, в этом случае мы, безусловно, будем ставить вопрос о том, чтобы эти действия были взаимными.»
То есть «более того», и в обмен на присутствие при допросе Браудера, которого там и вызвать-то на допрос повода нет. А с «вмешательством» — извините — «провести и направить соответствующие материалы в Соединённые Штаты».
Это к вопросу о «а где там написано было „Флорида“?»
proxozhij 17 июля 2018 | 18:51
Папу Римского допросить не желаете? С конфискацией Ватикана. "Ну, тупые они, тупые!" (С) Бессмертное выражение по отношению к рашке.
zorkin75 17 июля 2018 | 18:52
Генпрокуратура давно уже должна потребовать допросов самих себя.И,кстати,начать искать места,где они будут сидеть покомфортней.Ну не ИК-78 ж на Магадане с пилами и лесоповалом.Можно в тепле и рукавички шить за счёт ФСИН,
goshan31 17 июля 2018 | 18:57
Не хило Володю карёжит от отсутствия возможности заткнуть рот Браудеру!
piter_ug 17 июля 2018 | 18:59
//хотела бы допросить бывшего посла...//
Чего курим?
Мысли какие-то заоблачные.
salut__521 17 июля 2018 | 19:04
Ну Макфола каждый может поспрашивать... А вот Геремеева прокурорские уже не хочут допросить, не хочут рискнуть прокурорским здоровьем?..
ed10075 17 июля 2018 | 19:42
Чайкины птенцы совсем охренели от вседозволенности и безнаказанности.
tks 17 июля 2018 | 19:45
А по поводу из-за чего Магницкого убили, Генпроке допрашивать нет проку?
canes 17 июля 2018 | 19:52
Разве Уильям Браудер подданный США? Пусть бы обратились, например, к Асаду. Тот бы хоть поговорил с недоумками