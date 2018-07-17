Генпрокуратура России хотела бы допросить бывшего посла США в Москве Майкла Макфола по делу Уильяма Браудера

Как сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, под руководством американского дипломата составлялись докладные записки в Госдепартамент о ходе следствия по делу Сергея Магнитского. Кроме того, Генпрокуратура намерена допросить ряд сотрудников Агентства национальной безопасности и ЦРУ.

Юрист Сергей Магнитский работал на фонд «Эрмитэдж Кэпитал» Уильяма Браудера. Британский финансист утверждает, что Магнитский умер в СИЗО, поскольку раскрыл схему крупных хищений из бюджета. Самого Браудера в России заочно признали виновным в неуплате налогов.

Накануне после встречи с Дональдом Трампом Владимир Путин заявил, что в России могут допросить обвиняемых во вмешательстве в американские выборы, но, по его словам, и российская сторона тогда будет ожидать аналогичного шага от Вашингтона.