В Екатеринбурге прошел крестный ход в честь столетия со дня расстрела царской семьи
Шествие возглавил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Верующие прошли 22 километра. Паломники и Патриарх совершили молебен в память последнего российского государя Николая II.
Комментарии3
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post_v 17 июля 2018 | 18:26
НАШ ЦАРЬ
Наш царь – Мукден, наш царь - Цусима,
Наш царь – кровавое пятно,
Зловонье пороха и дыма,
В котором разуму – темно.
Наш царь – убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь-висельник, тем низкий вдвое,
Что обещал, но дать не смел.
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, – час расплаты ждет.
Кто начал царствовать – Ходынкой,
Тот кончит – встав на эшафот.
(К. Бальмонт. "Песни мстителя". 1907)
sg92 17 июля 2018 | 18:28
Хватило ума больше ни пистеть про 100 тысяч
murad_manapov 17 июля 2018 | 18:30
согласован ли митинг? соответствуют ли сроки подачи уведомлений и получения разрешений? не мешало ли мероприятие горожанам?