Профильный комитет ГД по труду и соцюполитике рекомендовал принять проект закона об увеличении пенсионного возраста
Профильный комитет ГД по труду и социальной политике рекомендовал нижней палате принять в первом чтении проект закона об увеличении пенсионного возраста. Рассмотрение документа намечено на 19 число. Напомним, законопроект предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Глава правительства Дмитрий Медведев считает важным проведение дискуссии по предлагаемым изменениям.
Ранее сегодня законопроект об увеличении пенсионного возраста поддержал Думский комитет по охране здоровья. Его глава Дмитрий Морозов подчеркнул, что некоторые категории граждан сохранят возможность досрочного выхода на пенсию.
Напомним, что таким же правом обладают и некоторые другие категории граждан, в том числе, сотрудники спецслужб и правоохранительных органов, военные и некоторые другие.
Комментарии2
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danko1 17 июля 2018 | 18:28
Правильно, что называют просто увеличением пенсионного возраста, т.к. никакой реформы пенсионной системы нет.
Чистое ограбление, за которое депутаты, назначенные Кремлем, проголосуют.
xrmosom 17 июля 2018 | 18:30
Слов то таких нет,как назвать этих тупых выродков.