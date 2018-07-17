Александр Зубков переизбран главой федерации бобслея России

Выборы прошли на безальтернативной основе. Саму федерацию, между тем, продолжают сотрясать скандалы.

Конференция, где выбирали руководителя Федерации бобслея России, прошла, во-первых, в Сочи, во-вторых, летом, в-третьих, в полной изоляции от прессы. Голосовали 20 делегатов, 19 из них поддержали кандидатуру Александра Зубкова, в прошлом успешного бобслеиста, ныне спортивного функционера, члена «Единой России» и фигуранта международного допингового скандала. Его конкурентами на выборах должны были быть бывший главный тренер сборной Олег Соколов, а также помощник зампреда Госдумы Анатолий Пегов. Оба сняли свои кандидатуры еще в понедельник и потребовали отмены выборов, но получили отказ. Скандалов вокруг имени Зубкова много, и связаны они отнюдь не только с допингом. С ним-то все, как раз, понятно. Зубков в числе тех девяти человек, которых лишили медалей, завоеванных в Сочи, и которые вслед за этим не были оправданы Спортивным Арбитражем.

Теперь Международная федерация бобслея и скелетона теперь обязана выписать Зубкову дисквалификацию. Это неизбежно, вопрос лишь в сроках и дате отсчета. Это далеко не все. В февраля к Зубкову были претензии из-за того, что в Пхенчхан не поехали российские резервисты, имевшие допуск от МОК. Тогда много говорилось о том, что глава федерации отсеял нелояльных ему спортсменов. Как итог, российские квоты достались атлетам из других стран. А ведь на самой Олимпиаде был еще проваленный тест бобслеистки Надежды Сергеевой, который убил все шансы на восстановление России в МОК к церемонии закрытия. Объяснения по той истории федерация так и не дала. Сейчас против Зубкова настроены очень многие тренеры и влиятельные бывшие спортсмены. И даже его многолетний партнер Алексей Воевода активно поддерживал конкурента Зубкова – Олега Соколова.

Зубков возглавляет Федерацию бобслея России с июня 2016-го года.