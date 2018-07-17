Власти Македонии подозревают российского миллиардера Ивана Саввиди в попытке организации массовых протестов в стране

Публикации об этом вышли в зарубежных изданиях.

В публикации американского Buzzfeed говорится, что Ивана Саввиди подозревают в создании масштабной схемы по организации массовых беспорядков в преддверии референдума о переименовании страны в Северную Македонию. Это сняло бы претензии соседней Греции и открыло бы путь в НАТО. Согласно данным портала, следователи смогли раздобыть доказательства того, что Саввиди потратил на это более 350 тысяч долларов. Самого миллиардера называют одним из самых богатых людей на свете.

Нынешний премьер страны Зоран Заев сказал журналистам, что его правительство получило множество сообщений о том, что некий греческий бизнесмен, который сочувствует России, заплатил ряду македонцев от 13 до 21 тысячи долларов в обмен на их участие в насильственных акциях протеста. При этом, Buzzfeed подчёркивает, что это лишь часть гораздо более запутанного и сложного плана попытаться повлиять на внутреннюю политику Македонии, цитата: «раздавая деньги налево и направо в руки македонских политиков, националистических организаций и даже футбольных хулиганов».

Последнее, кстати, довольно интересно, так как табачный магнат Саввиди — владеет футбольным клубом. Среди его активов также несколько греческих медиа и акции порта города Фесаллоники. И нематериальные активы, — отмечает издание -— близость к Владимиру Путину и поддержка РПЦ.

О попытках влияния на процесс вхождения Македонии в НАТО пишет и британская Financial Times. По версии газеты, два высланных из Греции дипломата могли пытаться подкупить местных бизнесменов, а также священников — которые бы выступали против переименования страны и публично демонстрировали недовольство.

На данный момент известно, что часть денег выдавались наличными. Один из давших признательные показания хулиганов также подтвердил это. Косвенные доказательства подобного были и у греческих властей,— пишет Financial Times, — впрочем её источники сказали, что там знали о «некой сети», созданной рядом стран для влияния на внутреннюю политику.

«Всё это приведёт к тому, что Македония и Греция ещё больше сблизятся с США,» — заключает издание.

Сам миллиардер Иван Саввиди опроверг обвинения в попытке повлиять на итоги Македонского референдума. Комментариев со стороны российского МИДа пока не поступало.