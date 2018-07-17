Путин: Россия не вмешивалась в американские выборы

Россия не вмешивалась в американские выборы, а в видеоролике с демонстрацией современного вооружения не было показано атаки на Флориду – об этом и многом другом Владимир Путин рассказал телеканалу Fox News. Беседа с журналистом состоялась после встречи российского президента с Дональдом Трампом.

Большая часть беседы с журналистом Крисом Уоллесом была посвящена обвинениям во вмешательстве в выборы и конкретно недавнему заявлению Минюста США, в рамках которого были обнародованы имена 12 сотрудников ГРУ, совершавших кибератаки на сервера демократической партии. Ведущий настойчиво протягивал Путину бумаги, в которых, вероятно, были изложены эти факты, однако президент их взять категорически отказался. Он отметил, что в таком случае американским властям стоит направлять официальный запрос, чтобы российские следователи допросили этих людей.

Президент также опроверг наличие какого-либо компромата на Дональда Трампа. По его словам, в прошлом американский лидер был обычным бизнесменом и потому не представлял для спецслужб никакого интереса. Отдельно Путин откомментировал видео с демонстрацией современного российского оружия, которое было показано во время его мартовского выступления.

Также журналист и президент поговорили о Крыме. Путин в очередной раз отметил, что присоединение полуострова не было аннексией – и спросил, что, если не всенародный референдум является демократией.

Закончилось интервью вопросом о символах России. Путин сказал, что с точки зрения закона в известной степени может быть символом, но не претендует на это звание.

Стоит отметить, что телеканал Fox News. Которому дал интервью российский лидер, в США считают любимым СМИ Трампа. Нередко его критикуют из-за проправительственной направленности.

Многие американские издания жестко раскритиковали Дональда Трампа за его недостаточно жесткую позицию во время переговоров с Путиным.