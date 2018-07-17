Путин: Россия не вмешивалась в американские выборы
Россия не вмешивалась в американские выборы, а в видеоролике с демонстрацией современного вооружения не было показано атаки на Флориду – об этом и многом другом Владимир Путин рассказал телеканалу Fox News. Беседа с журналистом состоялась после встречи российского президента с Дональдом Трампом.
Большая часть беседы с журналистом Крисом Уоллесом была посвящена обвинениям во вмешательстве в выборы и конкретно недавнему заявлению Минюста США, в рамках которого были обнародованы имена 12 сотрудников ГРУ, совершавших кибератаки на сервера демократической партии. Ведущий настойчиво протягивал Путину бумаги, в которых, вероятно, были изложены эти факты, однако президент их взять категорически отказался. Он отметил, что в таком случае американским властям стоит направлять официальный запрос, чтобы российские следователи допросили этих людей.
Президент также опроверг наличие какого-либо компромата на Дональда Трампа. По его словам, в прошлом американский лидер был обычным бизнесменом и потому не представлял для спецслужб никакого интереса. Отдельно Путин откомментировал видео с демонстрацией современного российского оружия, которое было показано во время его мартовского выступления.
Также журналист и президент поговорили о Крыме. Путин в очередной раз отметил, что присоединение полуострова не было аннексией – и спросил, что, если не всенародный референдум является демократией.
Закончилось интервью вопросом о символах России. Путин сказал, что с точки зрения закона в известной степени может быть символом, но не претендует на это звание.
Стоит отметить, что телеканал Fox News. Которому дал интервью российский лидер, в США считают любимым СМИ Трампа. Нередко его критикуют из-за проправительственной направленности.
Многие американские издания жестко раскритиковали Дональда Трампа за его недостаточно жесткую позицию во время переговоров с Путиным.
Комментарии3
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rhythm 17 июля 2018 | 18:16
Ну, да, не мешки же ему ворочить.
danko1 17 июля 2018 | 18:21
rhythm: Об этом и многом другом врал ВВП разным каналам.
В том, что ему нельзя верить, он сам признался.
Наверное, даже когда спит, то в снах врет.
andre_klimov 17 июля 2018 | 18:21
После встречи с Трампом Путин как-то резко утратил вальяжность, начал дёргаться и огрызаться корреспондентам. Очень хотелось бы узнать, о чём они так интересно побеседовали, что Путин истерит так не по-детски. Но предположить-то - возможно вполне...
Судя по заявлению Трампа одной из тем была Украина. Судя по тому, как обошёл публичным молчанием эту тему Путин - "что-то пошло не так"...
Судя по нарочито декларативному нареканию Путина "лучшим другом Израиля" - ещё одной темой была Сирия, точнее - принуждение к конфликту с Ираном.
Вот чего точно не было - так это темы сбитого Боинга, что для Путина хуже во сто крат, чем любая позиция Трампа по этому вопросу. Напрасны были ожидания, что на волне трений между США и ЕС Трамп окажет поддержку Путину. По сути Трамп продемонстрировал позицию "твой косяк - вот сам и расхлёбывай, а меня - не вмешивай".