Посольство России в США разбирается в ситуации с задержанием россиянки Марии Бутиной

Об этом рассказал пресс-секретарь дипведомства Николай Лахонин.

Ранее 29-летняя Мария Бутина была задержана в США по подозрению в незарегистрированной деятельности в качестве агента, работающего в интересах иностранного государства. Россиянке может грозить до 5 лет лишения свободы. Судебные слушания по ее делу назначены на 18 июля в суде округа Колумбия.

Бутина известна как помощница бывшего сенатора, а ныне зампреда Центробанка Александра Торшина, а также она является основателем общественной организации «Право на оружие». Один из ее создателей – Муслим Шейхов – сказал в интервью РБК, что проблемы у Бутиной могли возникнуть из-за Торшина, которого ранее включили в санкционный список.

Издание «Медиазона» обращает внимание на то, что в обвинительном заключении по делу Марии Бутиной фигурирует фамилия «Познер». В показаниях специального агента ФБР Кевина Хелсона утверждается, что Бутина в переписке с неназванным американцем назвала одно из писем «Второй Познер». Хелсон считает, что это утверждение относится именно к телеведущему Владимиру Познеру, которого он характеризует как «пропагандиста», цитирую, «который работал в управлении по дезинформации советского КГБ». Сам Познер в разговоре с Медиазоной отверг любую связь с КГБ, напомнив, что был не выездным почти 30 лет.



Дело Марии Бутиной является частным случаем, его вряд ли можно рассматривать как новый виток в вопросе вмешательства в американские выборы. Такое мнение в эфире «Эха» высказал экономист Сергей Алексашенко.

По мнению Алексашенко, обвинения в адрес Бутиной ничем не отличаются от обвинений в адрес экс-помощника Трампа Пола Манафорта, который выступал лоббистом в интересах бывшего президента Украины Виктора Януковича.