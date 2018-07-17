Посольство России в США разбирается в ситуации с задержанием россиянки Марии Бутиной
Об этом рассказал пресс-секретарь дипведомства Николай Лахонин.
Ранее 29-летняя Мария Бутина была задержана в США по подозрению в незарегистрированной деятельности в качестве агента, работающего в интересах иностранного государства. Россиянке может грозить до 5 лет лишения свободы. Судебные слушания по ее делу назначены на 18 июля в суде округа Колумбия.
Бутина известна как помощница бывшего сенатора, а ныне зампреда Центробанка Александра Торшина, а также она является основателем общественной организации «Право на оружие». Один из ее создателей – Муслим Шейхов – сказал в интервью РБК, что проблемы у Бутиной могли возникнуть из-за Торшина, которого ранее включили в санкционный список.
Издание «Медиазона» обращает внимание на то, что в обвинительном заключении по делу Марии Бутиной фигурирует фамилия «Познер». В показаниях специального агента ФБР Кевина Хелсона утверждается, что Бутина в переписке с неназванным американцем назвала одно из писем «Второй Познер». Хелсон считает, что это утверждение относится именно к телеведущему Владимиру Познеру, которого он характеризует как «пропагандиста», цитирую, «который работал в управлении по дезинформации советского КГБ». Сам Познер в разговоре с Медиазоной отверг любую связь с КГБ, напомнив, что был не выездным почти 30 лет.
Дело Марии Бутиной является частным случаем, его вряд ли можно рассматривать как новый виток в вопросе вмешательства в американские выборы. Такое мнение в эфире «Эха» высказал экономист Сергей Алексашенко.
По мнению Алексашенко, обвинения в адрес Бутиной ничем не отличаются от обвинений в адрес экс-помощника Трампа Пола Манафорта, который выступал лоббистом в интересах бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
andre_klimov 17 июля 2018 | 18:14
Официальное:
Russian National Charged in Conspiracy to Act as an Agent of the Russian Federation Within the United States | OPA | Department of Justice
https://www.justice.gov/opa/pr/russian-national-charged-conspiracy-act-agent-russian-federation-within-united-states
mmm_333 17 июля 2018 | 18:15
"Познер"
Ну тогда понятно, почему вчера этот флюгер не пришел на эфир к Альбац. Поехал алиби делать и следы заметать. Завербован был еще в глубоком СССР, КГБ марку держит.
i_c_e 17 июля 2018 | 18:22
Вот старый дурак (Познер) — «был не выездным почти 30 лет» — и как это доказывает, что он не работал на КГБ? Начальник Русского отдела ЦРУ тоже невыездной, как и многие сотрудники МО США. У нас абсолютно так же. Ментов простых, вон, на отдых за бугор сейчас не хотят выпускать.
mmm_333 17 июля 2018 | 18:25
i_c_e: Не дурак, а прикидывается. У него на лице написано, что с тройным дном.