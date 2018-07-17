В годовщину крушения «Боинга» под Донецком к посольствам стран, чьи граждане стали жертвами инцидента, несут цветы

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Жертвами трагедии стали почти 300 человек. Все это время расследованием катастрофы занималась международная следственная группа.

Предположения о том, что к крушению Боинга причастны пророссийские сепаратисты, появились сразу. Одним из подтверждений стало сообщение в группе «Вконтакте» «Сводки от Стрелкова», где публиковались отчеты об их боевых операциях. Игорь Гиркин, известный как Стрелков, командовавший в тот момент войсками самопровозглашенной ДНР, почти сразу после трагедии отчитался о сбитом транспортном самолете «Ан-26», назвав это «очередным птичкопадом». Запись сопровождалась комментарием: «Предупреждали же – не летать в «нашем небе». В первые же часы после падения Боинга об этом как о победе сепаратистов сообщил и прокремлевский телеканал «Life News».

Как только стало понятно, что был сбит пассажирский лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, сепаратисты начали заявлять о своей непричастности. Российская сторона стала выдвигать свои версии, обвиняя в трагедии Украину, а в провластных СМИ одна за одной появлялись конспирологические теории.

О том, что сепаратисты имеют отношение к трагедии, в своем докладе сообщила международная следственная группа. Многолетнее расследование показало, что ракета была запущена с подконтрольной им территории. И это произошло не без участия России, сообщил весной этого года глава объединенной группы Фред Вестербеке.

По словам Вестербеке, следственная группа определила примерно 100 человек, которые могут быть так или иначе связаны с событиями 2014 года. Но раскрывать их имена пока не будут, так как это может помешать расследованию и в конечном итоге – правосудию.

Между тем, Россия результаты расследования не признает.

Боинг, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. За четыре года, прошедших с момента трагедии, не был задержан ни один подозреваемый в причастности к катастрофе