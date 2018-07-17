В администрацию президента передали прошение матери украинского режиссера Олега Сенцова о его помиловании

Он был осужден в России на 20 лет за терроризм.

«Я отдал документы в приемную и получил номер для отслеживания статуса прошения», — рассказал «Эху» кинокритик и друг Сенцова Алексей Медведев.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что официально никаких писем о помиловании Сенцова в администрации не получали.