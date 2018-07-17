В администрацию президента передали прошение матери украинского режиссера Олега Сенцова о его помиловании
Он был осужден в России на 20 лет за терроризм.
«Я отдал документы в приемную и получил номер для отслеживания статуса прошения», — рассказал «Эху» кинокритик и друг Сенцова Алексей Медведев.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что официально никаких писем о помиловании Сенцова в администрации не получали.
Комментарии1
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romashka__ 17 июля 2018 | 18:10
Надо помиловать безоговорочно.
Нельзя не помиловать.
Свободу Олегу Сенцову, украинцу!