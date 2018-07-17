Комиссар Совета Европы обратилась к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой освободить Оюба Титиева

Комиссар Совета Европы Дуня Миятович обратилась к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой освободить руководителя грозненского «Мемориала» Оюба Титиева. Миятович уточняет, что российские официальные правозащитники неоднократно предлагали перевести дело Титиева для рассмотрения за пределами Северного Кавказа. Сам факт того, что они занимали такую позицию, указывает на сомнения в соблюдении прав Титиева, если дело останется в Чечне, — говорит Миятович.

Суд обычно оставляет подобные обращения без внимания, несмотря на авторитет людей. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сказал член совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.

Ни Верховный суд России, ни Верховный суд Чечни пока не приступили к рассмотрению соответствующих жалоб защиты Титиева, — добавил Орлов.

С начала года Титиев находится под арестом по обвинению в хранении наркотиков. Сам он говорит, что их ему подбросили.