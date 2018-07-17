ЕСПЧ обязал Россию выплатить участницам группы Pussy Riot почти 37 тысяч евро

ЕСПЧ обязал Россию выплатить участницам группы Pussy Riot Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич почти 37 тысяч евро. Около 12-ти тысяч евро Россия должна заплатить за судебные издержки. Суд признал, что российские власти допустили многочисленные нарушения в этом деле, — рассказала радиостанции «Эху Москвы» адвокат группы «Агора» Ирина Хрунова.

Суд также счел реакцию властей на действия девушек излишней и избыточной, — добавила Хрунова.