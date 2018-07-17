ЕСПЧ обязал Россию выплатить участницам группы Pussy Riot почти 37 тысяч евро
ЕСПЧ обязал Россию выплатить участницам группы Pussy Riot Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич почти 37 тысяч евро. Около 12-ти тысяч евро Россия должна заплатить за судебные издержки. Суд признал, что российские власти допустили многочисленные нарушения в этом деле, — рассказала радиостанции «Эху Москвы» адвокат группы «Агора» Ирина Хрунова.
Суд также счел реакцию властей на действия девушек излишней и избыточной, — добавила Хрунова.
Комментарии10
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banyi2 17 июля 2018 | 18:09
Что то я сУмневаюсь, что этим прошмантовкам заплатит кто ни было) Пусть лесом в обнимку идут вместе с ЕСПЧ) А потом займутся свальным грехом на полянке)
evgeny_biolog 17 июля 2018 | 18:11
Теперь, чтобы срубить бабла, достаточно покривляться в русском православном храме ...
vsveter 17 июля 2018 | 18:15
Дорого ценят европейские извращенцы мороженные окорочка в никому не нужных местах.
kotvinder2 17 июля 2018 | 18:19
vsveter: Любопытно, сколько бабла присудит ЕСПЧ, если насрать в храме, с громким пердежом?
banyi2 17 июля 2018 | 18:22
kotvinder2: Просто так ничего не дадут! Но если в процессе орать богородица Путина (и теперь Трампа) убери , то на 50 можно рассчитывать)))
liquidsky__ 17 июля 2018 | 18:20
vsveter: Отож )) Ведь это самые что ни на есть "европейские ценности" .
honduras_na_colime 17 июля 2018 | 18:29
liquidsky__: Удило ватное, ты снова пукнул в лужу, показав, что полный пномпень в сабже.
Выходка пусей тянула максимум на мелкое хулиганство и административную, но никак не уголовную ответственность.
Чтобы ты точно уже понял: спеть в помещении некоммерческой общественной организации (да-да, путираст, с точки зрения закона т.н. храм так квалифицируется) не является преступлением.
Уже дошло или ещё добавить?
glotov 17 июля 2018 | 18:20
Если Павленко отсудит у Франции столько же, тогда я отчасти поверю в непредвзятость ЕСПЧ.
buzukin1912 17 июля 2018 | 18:25
Нет бы российской структуре, отвечающей за взаимодействие с ЕСПЧ, послать этот ЕСПЧ на хер с особым цинизмом - так просто скромно промолчат. А ведь Конституционный суд сказал - посылайте эту шваль нахер, в жопу и вообще туда, куда простирается ваша фантазия - можно даже недалеко от жопы. Пораболепствовали при ельциных-козыревых-ьерезовских - и хватит! Нахер этих европедерастов со своими хотелками - идите в жопу!
needroid 17 июля 2018 | 18:29
Сразу послать нах.