Один из влиятельнейших силовиков, бывший начальник московского главка СКР Александр Дрыманов задержан по обвинению в получении взятки. Минувшую ночь он провел в СИЗО «Лефортово». Сегодня к нему приехал адвокат. По данным источников информационных агентство, речь идет о как минимум двух эпизодах получения взятки.

Журналисты, которые следят за происходящим вокруг Следственного комитета, предполагали такое развитие событий еще несколько месяцев назад. То, что Дрыманов был задержан только сейчас, связано с покровительством главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом нашей радиостанции сказала одна из авторов материала о деле Дрыманова, журналист РБК Маргарита Алехина.

По мнению Алехиной, после череды громких дел о взятках от криминалитета судьба самого Следственного комитета оказалась под вопросом.

Одно из обвинений в адрес Дрыманова связано с так называемым делом Шакро Молодого, который в марте был признан организаторов вымогательства денег у хозяйки ресторана «Элементс» Жанны Ким.

В сводках криминальных новостей это дело чаще называется «перестрелкой на Родчельской». В конце 2015-го года к ресторану, расположенному на этой улице, подъехали два десятка вооруженных людей, которые потребовали у хозяйки заведения восемь миллионов рублей. Командовал операцией Андрей Кочуйков по кличке Итальянец, который считается правой рукой Шакро Молодого. Жанна Ким сумела позвать на помощь своего адвоката, который прибыл на место с собственной группой поддержки. Завязалась драка, которая переросла в перестрелку. Итальянца задержали по горячим следам и отправили в СИЗО с обвинением в вымогательстве. Но уже через полгода Кочуйков почти освободился – следователи не подали в суд ходатайство о продлении ареста.

Впрочем, через пару минут после выхода из изолятора, Итальянца снова задержали, а сразу после этого началась проверка сотрудников следственного комитета, во время которой выяснилось, что не требовать продления ареста им порекомендовал генерал Денис Никандров. В июне 2016-го года ФСБ задержала Никандрова, а также главу управления собственной безопасности СК Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова. Их обвинили в получении от Шакро Молодого взятки в размере полумиллиона евро за смягчение обвинения Итальянцу и освобождение его из СИЗО. В начале этого года на заседании по делу Максименко гособвинение заявило, что в переговорах о переквалификации дела Итальянца участвовал и Дрыманов. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что против Дрыманова показания дали и другие фигуранты дела – Никандров и Ламонов.

Шакро Молодой был признан судом виновным и приговорен к 9-ти годам и 8-ми месяцам колонии строгого режима.

В начале этого года Дрыманова вызывали в суд в качестве свидетеля по делу полковника Максименко. Это бывший подчиненный Дрыманова, которого признали виновным в получении взятки. Тогда Дрыманов собирался подать жалобу на следствие по этому делу генпрокурору Юрию Чайке.

Дело против Дрыманова ослабило позиции главы Следственного комитета Александра Бастрыкина настолько, что это может стоить ему карьеры, — сказал нашей радиостанции главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов сказал в эфире РБК, что ФСБ выбрала момент для задержания генерала Дрыманова так, чтобы Бастрыкин не мог им помешать.

Незадолго до задержания Дрыманов сложил с себя полномочия и пытался получить статус адвоката, чтобы обеспечить себе некоторую степень неприкосновенности, однако это ему не удалось, — рассказал нашей радиостанции заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов.

В адвокатской палате Волгоградской области агентству ТАСС подтвердили, что заявление от Дрыманова действительно было получено в конце июня.

Завтра следствие планирует выйти в Лефортовский суд с ходатайством об аресте Дрыманова.