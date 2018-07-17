Прокурор попросил приговорить бывшего зам.главкома внутренних войск Вячеслава Варчука к 12-ти годам колонии

Сторона обвинения также предложила назначить ему штраф в 200 миллионов рублей. Это сообщили Интерфаксу в Московском гарнизонном военном суде. Генерал-лейтенант в отставке, по версии следствия, получил взятку на общую сумму 10 миллионов рублей. Приговор будет вынесен в четверг.