Прокурор попросил приговорить бывшего зам.главкома внутренних войск Вячеслава Варчука к 12-ти годам колонии
Сторона обвинения также предложила назначить ему штраф в 200 миллионов рублей. Это сообщили Интерфаксу в Московском гарнизонном военном суде. Генерал-лейтенант в отставке, по версии следствия, получил взятку на общую сумму 10 миллионов рублей. Приговор будет вынесен в четверг.
Комментарии1
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profi1962 17 июля 2018 | 18:01
Ну ворюги, ну все прут, не зависимо от рода войск и должности. Приехали от Начальника ФСИН, до начальника СКР г. Москвы, на мелочь не обращаем внимание.