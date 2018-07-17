В Австралии началось предварительное расследование в отношении телеканала RT как предполагаемого иноагента

Это сообщила в своем Телеграм-канале главред RT Маргарита Симоньян. По ее словам, отказ от регистрации в случае признания иностранным агентом предусматривает уголовное наказание.

В прошлом году по требованию Минюста США местный подрядчик RT был зарегистрирован как иностранный агент. В ответ Госдума приняла закон о СМИ-иноагентах. Для получения такого статуса достаточно иностранного финансирования.