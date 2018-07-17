В Австралии началось предварительное расследование в отношении телеканала RT как предполагаемого иноагента
Это сообщила в своем Телеграм-канале главред RT Маргарита Симоньян. По ее словам, отказ от регистрации в случае признания иностранным агентом предусматривает уголовное наказание.
В прошлом году по требованию Минюста США местный подрядчик RT был зарегистрирован как иностранный агент. В ответ Госдума приняла закон о СМИ-иноагентах. Для получения такого статуса достаточно иностранного финансирования.
Комментарии6
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echo_shar 17 июля 2018 | 17:38
Так же необходимо как можно скорее создать в Австралии Министерство правды! )))))
opiatnovyi63 17 июля 2018 | 17:53
RT это грязный рупор воровской власти для оболванивания наивных граждан забугорья!
danko1 17 июля 2018 | 18:06
opiatnovyi63: Закономерно, что пропагандист, вещающий на чужой территории, к тому же лгущий, иностранный агент.
Ну вот почему в России российские организации, действующие в интересах России, даже экологические и благотворительные, объявляют иностранными агентами?
alex_omsk1 17 июля 2018 | 17:53
Да тут стыдно предполагать, даже дети знают, что рт лживые пропагандоны....
plank1957 17 июля 2018 | 17:58
Ну вот, еще не успели Путину пропеть все дифирамбы, так новая напасть: RT в Австралии прессуют.
ruthenocene 17 июля 2018 | 18:15
Интересно, а против Völkischer Beobachter в 1940-м они тоже расследование проводили? :))