В МВД назвали постановочными фотографии, на которых полицейские вынуждены спать в поезде прямо в коридоре

Снимки появились в соцсетях. В комментариях утверждается, что полицейским, которые возвращались из Сочи в Краснодар после завершения Чемпионата мира по футболу, не хватило мест в поезде. В управлении МВД по Краснодарскому краю это опровергли. Сообщается, что в полиции ищут сотрудников, которые распространили эти снимки.