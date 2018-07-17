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17:30, 17 июля 2018

В МВД назвали постановочными фотографии, на которых полицейские вынуждены спать в поезде прямо в коридоре

Снимки появились в соцсетях. В комментариях утверждается, что полицейским, которые возвращались из Сочи в Краснодар после завершения Чемпионата мира по футболу, не хватило мест в поезде. В управлении МВД по Краснодарскому краю это опровергли. Сообщается, что в полиции ищут сотрудников, которые распространили эти снимки.

Комментарии

12

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vlastimil_popogrebski 17 июля 2018 | 17:36

Рядовых исполнителей следует держать в нищете и бесправии. И никак иначе.

arye_11 17 июля 2018 | 17:37

Русская "Система ВВВ" (ВЫ Все Врете) против иноземного "фотошопа".

ujdyjgjkmcrfz_vjnz 17 июля 2018 | 17:47

arye_11: Вы ещё живы, вас ещё не съели кровожадные арабы? Ждите, ваша участь быть съеденным на ужин.

mikhail_spb_ 17 июля 2018 | 17:38


Пусть скажут спасибо, что везли не в товарных вагонах.

vvpv 17 июля 2018 | 17:39

Бедолаги не дослужились до полки в плацкарте, теперь уже окончательно.

zhrv 17 июля 2018 | 17:43

Это все Пуси подстроили, точно! И форма у них была.

amstaff_30rus 17 июля 2018 | 17:46

Кто-то изощренно подгадил начальству. )
Возможно, и было за что. ;))

odobryam_s 17 июля 2018 | 17:53

Редкий случай, когда я на все 100% верю МВД! Сам прослужил (правда, в армии) 26 лет и прекрасно представляю порядок следования железнодорожным транспортом. Офицеру (и его семье, если в отпуск или к новому месту службы) положены места в купейном вагоне. Рядовому и сержантскому - в плацкартном. Генералу - СВ. Билеты покупаются в отдельной кассе. А если кто-то и впрямь ехал на полу - это его (их) личная инициатива, мало ли чего можно по пьяни натворить.... . Или просто фальшак! Уж что-что, а вопросы перевозок личного состава что в МВД, что в МО давно и качественно налажены!

andre_klimov 17 июля 2018 | 18:10

odobryam_s:
Да? А кормить на помойке - тоже налажено? Верю... И в то, что "нажраться в пути" тоже "налажено" - то же верю... Тот самый случай, когда никакого противоречия не возникает и одно совсем не исключает второго.

Жрать на помойке, спать на подстилке - всё это входит в "тяготы службы верных псов режима"? Нет, я понимаю, что они сами выбрали себе такую долю, но - просто интересно...

anji70 17 июля 2018 | 17:57

Ну там ещё было видео доказывающее правдивость фото (все места были заполнены).

(комментарий скрыт)

democ 17 июля 2018 | 18:00

Да чтоб им отказали в билетах?! Не верю!!! Рядовых граждан с детьми из вагонов железнодорожники выкинут, но "эти" - поедут!

ymnikymnik 17 июля 2018 | 18:17

А мне не жалко, завтра этих псов будет направлять на граждан песионеров дубасит дубинками
Пол страны это менты и охранники кроме носить дубинки нечего не умеют сами выбрали себе профеции

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