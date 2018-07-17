Британский МИД призвал Россию признать ответственность за крушение пассажирского «Боинга» в Донбассе

В четвертую годовщину трагедии министр иностранных дел Джереми Хант напомнил выводы Объединенной следственной группы. По ее данным, самолет был сбит российской ракетой из установки «Бук», которая принадлежала 53-й зенитной бригаде российской армии. Россия должна ответить за свои действия, — подчеркнул глава британского МИДа.

В Кремле причастность к катастрофе отрицают.