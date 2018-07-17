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17:30, 17 июля 2018

Британский МИД призвал Россию признать ответственность за крушение пассажирского «Боинга» в Донбассе

В четвертую годовщину трагедии министр иностранных дел Джереми Хант напомнил выводы Объединенной следственной группы. По ее данным, самолет был сбит российской ракетой из установки «Бук», которая принадлежала 53-й зенитной бригаде российской армии. Россия должна ответить за свои действия, — подчеркнул глава британского МИДа.
В Кремле причастность к катастрофе отрицают.

Комментарии

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banyi2 17 июля 2018 | 17:32

Господа офицеры - МОЛЧАТЬ!!!! (т.е ничего не отвечать на эту "новость" )))))))

romashka__ 17 июля 2018 | 17:35

Пассажирский «Боинг» в Донбассе был сбит российской ракетой из установки «Бук», которая принадлежала 53-й зенитной бригаде российской армии.
Кто за это ответит? Спросите Стрелкова-Гиркина.

ujdyjgjkmcrfz_vjnz 17 июля 2018 | 17:41

romashka__: А вы стояли в кустах и всё видели ага! Подлечите свою голову, а то ваши глюки приведут вас к нехорошим последствиям.

zorkin75 17 июля 2018 | 18:29

ujdyjgjkmcrfz_vjnz: С дуба рухнувшим путлерастам давно доказано,что они не стояли в кустах и видели захват Крымбзда и Даунбасса своими глазами по ОРТ2014.А если у вас ОРТ головного мозга,то вас уже не вылечат ,это летальная стадия.

ignachio 17 июля 2018 | 17:42

На эти обвинения давно ответили, что эти Буки давно не находятся на вооружении РФ, но есть в ВС Украины. На этот аргумент никто не смог возразить. И вообще, пусть сначала научатся играть в футбол.
Еще можно призвать Израиль признать убийство Христа.

tks 17 июля 2018 | 17:45

ignachio: У вас сначала Су-25 был, всё, слилась версия?

А на вооружении ВСУ "БУКи" и есть, чего тут возражать? Только речь идет о российском Буке, а не украинском.

patrikk_1 17 июля 2018 | 17:55

В четвертую годовщину трагедии министр иностранных дел Джереми Хант напомнил выводы Объединенной следственной группы...

Малайзия не видит убедительных доказательств вины России в крушении MH17Б

haldey 17 июля 2018 | 18:00

"Казус белли" для развязывания войны с Россией всей демократической Европы, вот что планировалось! Расследование даже не подразумевалось изначально, обвинить Россию и начать войну вот, что хотели наши заокеанские товаришшши... А вот когда не получилось, и пришлось расследовать, то трудно пришить Россию к своим провокациям, и спутник ослеп, и ключевой свидетель (участник процесса) погиб... Осталось одно развести на признание... Но каким боком тут Британия, их инструкторы на Украине сработали? На воре и шапка горит)))

tks 17 июля 2018 | 18:17

haldey: Слово то какое умное, Casus Belli, ну всё, супер аргумент, наповал просто ;)))

haldey 17 июля 2018 | 18:33

tks: Дядя, Вы дурак?
Ты хотя бы отдаешь себе отчет в том, что могло произойти, если бы процесс пошел по сценарию наших американских "друзей"? Им совсем недавно дали понять, что за лужей пересидеть не удастся, а они то ооочень рассчитывали на маленькую ядерную войнушку в Европе... Даже концепцию для этого придумывали, то ограниченный ядерный конфликт, то война с применением небольших ядерных зарядов...
Уж очень все здорово было для Америки 2 раза, после 2-ух мировых войн... Хрен им с маслом. Накроем, как бы они не старались спихнуть эти придумки на британцеффф, украинцеффф, грузинцеффф...
Они готовы с нами воевать до последней капли крови всех этих д...лов, кто под их дудку пляшет.

tks 17 июля 2018 | 18:09

patrikk_1: Патя, ты от безысходности фейк месячной давности копипастишь? Ну хотя бы переводил точно тогда что ли... ;)))

liquidsky__ 17 июля 2018 | 17:56

tks: Если вас подстрелят из калаша, тоже Россия виновата будет? )

tks 17 июля 2018 | 18:13

liquidsky__: А если твой калаш окажется в руках такого же долбоклюва, вроде тебя, и при чистке оного попадет тебе прямо в твое табло пустоголовое, кто погребение твоё оплачивать будет? ;)))

liquidsky__ 17 июля 2018 | 18:25

tks: "А если твой калаш окажется"
*******************************************************
Вот примерно такой же логикой и мелкобриты руководствуются призывая Россию сознаться )

tks 17 июля 2018 | 18:28

А вы всегда котлету в компот ложмте?liquidsky__:

tks 17 июля 2018 | 18:30

t9: ложите то бишь?

ukov 17 июля 2018 | 17:44

Ромашка, у всех возникло впечатление, что вы одна видели в прицел "Бука" пассажирский Боинг.

echo_shar 17 июля 2018 | 17:36

banyi2:
А может быть подождать суд? Свободный, со состязательством сторон...
Хант же вроде из Британии, которая когда-то славилась судебной системой.

banyi2 17 июля 2018 | 17:39

echo_shar: Суда не будет, не по скриполям, ни по боингу! )

nnnmmm 17 июля 2018 | 17:51

banyi2: так они даже окончательный вердикт по делу Литвиненко не вынесли и вообще это дело засекретили, чего скрывают мелкобриташки, как и до сих пор они секретят материалы по убийству Грибоедова в Тегеране, видно рыльцо нехило в пушку.

zorkin75 17 июля 2018 | 18:13

banyi2: Может и не будет,ложки найдутся,но осадок останется..........

tks 17 июля 2018 | 18:23

banyi2: Вы ещё про кота Скрипалей забыли, как вы могли??! Это не по-офицерски! Кота то в суд потащат, изверги проклятые?

pavelmistery 17 июля 2018 | 17:39

banyi2: Правильно, преступникам надо держать язык за зубами, иначе их ждет виселица (с)

echo_shar 17 июля 2018 | 17:52

pavelmistery:
Преступниками в когда-то демократической Британии считались те, кого таковыми признал суд. Свободный, со состязательством сторон...

pavelmistery 17 июля 2018 | 17:59

echo_shar: Вообще-то про преступников я написал, а не англичане. Это просто цитата.

tks 17 июля 2018 | 18:21

banyi2: Ёпрст!! Да тутося аказываецца, ахвицеры собралися!! ;))) Ё-моё, куды ж я попал-то??

rus095 17 июля 2018 | 17:33

Сначала суд- и там и поговорим. Бриты со Скрипалями уже облажались на весь мир по полной программе.

pavelmistery 17 июля 2018 | 17:35

rus095: А в чем облажались, просветите пожалуйста ))

banyi2 17 июля 2018 | 17:37

pavelmistery: Во ВСЁМ! ))) Главное в быстрых заявлениях , без данных. Всё остальное уже ерунда смешная..

raffal 17 июля 2018 | 17:52

banyi2: Главное в быстрых заявлениях , без данных.
_____________________
Вообще-то, четыре года это совсем не быстро. А заявления о том, что это не мы, это всё они, были, Вы правы, очень быстро. Со стороны России, которая вбрасывала всё новые и новые версии, всё более и более абсурдные, исключающие друг-друга. Перечислить? А данных собрано уже немало. Все ли предъявлены общественности? Разумеется, нет. Тайна следствия прекратит иметь место только в зале суда.
Кто виновен в этом злодейском преступлении, я не знаю. Это определит суд.
_________________________
banyi2: Всё остальное уже ерунда смешная
_________________________
Ну, это Вы совсем напрасно. Смешного тут нет совсем. Гибель почти 300 человек, совершенно невиновным, это смешно?

banyi2 17 июля 2018 | 17:57

raffal: смешно про скрипалей, а не про боинг. Про боинг - грустно (

ukov 17 июля 2018 | 18:01

raffal:
Вообще-то, четыре года это совсем не быстро.
______________________________________
18 июля 2014г.
//"О том, что мы знаем на текущий момент. Есть доказательства, что самолет был сбит ракетой земля-воздух, запущенной из района, контролируемого сепаратистами, которых поддерживает Россия, на территории Украины" - заявил Обама. //(с)

tks 17 июля 2018 | 18:25

ukov: Вы не в курсе, что есть версии, которые в ходе следствия подтверждаются или опровергается?

mc_cloud 17 июля 2018 | 18:28

raffal: Да по Боингу заявления посыпались тоже мгновенно, причём ещё и санкции ввели.

ujdyjgjkmcrfz_vjnz 17 июля 2018 | 17:43

pavelmistery: С вашим кастрюлеголовым мировосприятием понять реальность не возможно.

pavelmistery 17 июля 2018 | 17:49

banyi2: Типичные ответ без конкретики ))

ujdyjgjkmcrfz_vjnz: Конечно, только Россия понимает реальность правильно, а все остальные страны очень и очень ошибаются. Вы там держитесь, не перегрейтесь от вашей "реальности" ;)

ujdyjgjkmcrfz_vjnz 17 июля 2018 | 17:39

А бомбёжку Хиросиму с Нагасаки также признать? У великих бритов с головой непорядок, подлечили бы для приличия

pavelmistery 17 июля 2018 | 17:46

ujdyjgjkmcrfz_vjnz: То была война между США и Японии, а здесь чужое государство вмешалось в антитеррористическую операцию другой страны, дабы защитить своих террористов от закона. В итоге вместо грузового самолета АТО, они сбили гражданский и признавать свою вину не хотят.
Так что у них с головой всё в порядке, в отличие от некоторых сидящих тут портянок ))

compare 17 июля 2018 | 17:51

ujdyjgjkmcrfz_vjnz: слышь,матрешкоголовый,а при чем здесь Япония? там,все прозрачно и известно с самого начала....или,это у тебя такой отупелый "сарказЬм"?

tks 17 июля 2018 | 17:39

Исщо чё, подумаешь, мелкобриташка тут на великороссов вякает!
Хренище ему в сумище, а не признание!!
Чистосердечное признание облегчает душу и оттягчает срок!!
Надо же, на Самого Пахана Русского Мира тявкнуть посмел!!

alis_kirs 17 июля 2018 | 17:45

===Британский МИД призвал Россию признать ответственность...===
А что им ещё остаётся? Расследование, как только его начинают нормально проводить, уводит в сторону от России. Туда, куда никак нельзя лезть... Единственное, что остаётся - это орать: "Россия - бяка! Сознаваться не хочет!!!"

aeros 17 июля 2018 | 17:52

alis_kirs: "уводит в сторону от России"
Нет, не уводит. Совершенное привело именно в это место.

mc_cloud 17 июля 2018 | 18:33

aeros: Ну если привело, то покажите что вас туда привело.Покажите и судите . А если не можете, то значит ни что не привело, как и пробирка Пауэла.

zhrv 17 июля 2018 | 17:49

Допустим, пеньку, поташ и ворвань, бритты еще где-нибудь купят. Ну а нам то что с этим добром делать?!

proxozhij 17 июля 2018 | 17:52

Для Путина признать что-то, все равно как прилюдно снять штаны. Посаны не поймут.

max3446 17 июля 2018 | 17:53

только вот незадача, блогеры в том числе иностранные проделали маршрут якобы передвижения Бука, и с учетом его веса пришли к выводу что он просто не смог бы доехать, мосты его веса не выдержали бы

tks 17 июля 2018 | 18:02

max3446: Как интересно ;))) и какие же реки пересекал этот Бук? И что это за "иностранные блогеры"? Не стыдно тебе на иностранцев то ссылаться? Или это лейтенанты ГРУ? ;')))

max3446 17 июля 2018 | 18:13

tks: Предваряя свой, без сомнений, любопытный фактический материал, американский журналист Патрик Ланкастер, заявил, что занимается расследованием гибели трагического рейса МН-17 уже почти четыре года и «больше чем кто-либо проработал на месте катастрофы «Боинга». Это действительно так. Патрик уже несколько лет живет в Донецке, женился на местной девушке и недавно стал отцом.

После того как «Объединенной следственной группой» в Голландии был обнародован вероятный маршрут зенитно-ракетного комплекса «Бук», якобы приехавшего на Донбасс через Луганск, прямо из российской военной части под Курском, Патрик Ланкастер, знающий состояние дорог и мостов на Юго-Востоке Украины, усомнился в этом факте. Вес прицепа, на котором перевозили «БУК», тягача и вес самой установки «Бук» с четырьмя ракетами, легко складывался, в итоге, получалось ни много, ни мало - 56,3 тонны. Второстепенными дорогами такой груз сложно перевезти. На большинстве мостов в Донбассе стоит ограничение по весу – 20-25 тонн, в лучшем случае 30 тонн.

Журналисты «КП» во время Дебальцевской операции, под Логвиново, видели и отсняли украинский танк Т-72АВ, который пытался вырваться из котла по какой-то региональной трассе и рухнул в реку вместе с мостом. Причем, мост этот выглядел «надежно» - покрытие из шпал на мощном швеллере, бетонные опоры, но 45 тонн танкового веса он не выдержал.

vlabumur 17 июля 2018 | 18:13

max3446: проделали маршрут якобы передвижения Бука, и с учетом его веса пришли к выводу
А вот и выводы.
https://www.youtube.com/watch?v=rhyd875Qtlg

max3446 17 июля 2018 | 18:17

vlabumur: Новые проблемы: как «сбивший MH17 „Бук“ из России» весом 56 тонн смог проехать по мостам выдерживающим 24 тонны?

В Сети опубликовано расследование группы активистов с использованием материалов Отчета следователей JIT о промежуточных результатах расследования крушения авиалайнера рейса МН17 JIT. Главным вопросом которого оказывается- почему СОУ 9А310 ЗРК «Бук-М1» № 332 на прицепе Volvo не могла проехать по маршруту, утвержденному JIT.

Существует ограничение по массе ряда мостов по маршруту следования гипотетического СОУ 9А310 ЗРК «Бук-М1» № 332 из 53-го зенитно-ракетного полка (г. Курск) на прицепе Volvo. Который, согласно версии JIT, сбил малазийский самолет. Это органичение составляет 24–25 т, в то время как общая масса СОУ на прицепе — около 56 т. По пути следования также встречаются ряд ограничений по высоте 4,5 м, что практически совпадает с высотой автопоезда с грузом.

Как трейлер с размещенной на нем техникой смог преодолеть все эти ограничения - непонятно.

Кроме того, исследователи обращают внимание на многочисленные газовые трубы, под которыми «Буку» также нужно было неким образом проехать.

Неудивительно, что маршрут трейлера с системой ПВО показан в расследовании JIT абстрактной стрелкой, показывающей примерное направление.

buzukin1912 17 июля 2018 | 17:55

Малайзийский Боинг из Голландии подбили хохлобандеровцы старинной советской ракетой, а дострелил Боинг летчик Волошин, недавно угандошенный хохлобезпекой из пистолета без номеров. Причем здесь этот сраный англоминистр без образования??? Пусть лучше расскажет, как МИ-6 травила скрипалей и бомжей и почему бутылку с ядом искали в доме две недели??? Может, англичайники все сплошь тупые и верят в домовых и непорочное зачатие, но весь остальной мир циничен донельзя и требует фактов. Ну, мля - факты, факты где???

mc_cloud 17 июля 2018 | 18:01

Ну признайтесь, ну пажалуста! Ну что вам стоит! А то мы так долго это твердим всем, а доказательства все против Украины. Как нам своим людям в глаза смотреть!? Ну пажалуста!!!! Потом ещё Скрипалей, потом Кеннеди....

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