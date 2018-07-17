Союз биатлонистов России удалил со своего сайта профиль скандально известного тренера Владислава Тулаева

Мать Тулаева, как выяснилось, занимает высокий пост в компании, которая может в скором времени стать спонсором СБР.

Владислав Тулаев — это 25-летний тренер резервистов мужской сборной страны по биатлону. За что именно он отвечает, в точности неизвестно. Тулаев пока не провел ни одной тренировки, но получил широкую известность благодаря своим откровениям в Инстаграме. Про корочку, которая даст возможность «уничтожать и властвовать на дорогах» и про то, что «за 150 тысяч я только пальцами шевелить начну».

СБР оперативно удалила со своего сайта профиль Тулаева. Столь же оперативно, как сам он удалил то самое скандальное видео со своих страниц. В разговоре с телеканалом «Дождь» он, кстати, назвал свои высказывания вырванными из контекста. Между тем, портал Sports.ru выяснил некоторые подробности биографии Тулаева. Его мать – топ-менеджер компании «ФосАгро», которая производит фосфоросодержащие удобрения. В начале июня она встречала с новым президентом СБР Владимиром Драчевым. Как утверждает портал, речь на переговорах шла о сотрудничестве между компанией и союзом биатлонистов России.

«ФосАгро» пока не значится в списке официальных спонсоров Союза биатлонистов России. Тем не менее, компания имеет отношение к зимнему спорту. В частности она дважды организовывала соревнования лыжников, в которых принимали участия прославленные ветераны этого вида спорта.