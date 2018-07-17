Союз биатлонистов России удалил со своего сайта профиль скандально известного тренера Владислава Тулаева
Мать Тулаева, как выяснилось, занимает высокий пост в компании, которая может в скором времени стать спонсором СБР.
Владислав Тулаев — это 25-летний тренер резервистов мужской сборной страны по биатлону. За что именно он отвечает, в точности неизвестно. Тулаев пока не провел ни одной тренировки, но получил широкую известность благодаря своим откровениям в Инстаграме. Про корочку, которая даст возможность «уничтожать и властвовать на дорогах» и про то, что «за 150 тысяч я только пальцами шевелить начну».
СБР оперативно удалила со своего сайта профиль Тулаева. Столь же оперативно, как сам он удалил то самое скандальное видео со своих страниц. В разговоре с телеканалом «Дождь» он, кстати, назвал свои высказывания вырванными из контекста. Между тем, портал Sports.ru выяснил некоторые подробности биографии Тулаева. Его мать – топ-менеджер компании «ФосАгро», которая производит фосфоросодержащие удобрения. В начале июня она встречала с новым президентом СБР Владимиром Драчевым. Как утверждает портал, речь на переговорах шла о сотрудничестве между компанией и союзом биатлонистов России.
«ФосАгро» пока не значится в списке официальных спонсоров Союза биатлонистов России. Тем не менее, компания имеет отношение к зимнему спорту. В частности она дважды организовывала соревнования лыжников, в которых принимали участия прославленные ветераны этого вида спорта.
Комментарии4
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sparky 17 июля 2018 | 17:11
Какой он тренер, просто мажорчик трепливый. На спортс.ру есть этот треп (или был, по крайней мере).
Ну а ситуация в биатлоне видать совсем хреновая, если таких мажорчиков тренерами зачисляют.
compare 17 июля 2018 | 17:55
мамке должно быть стыдно за такого сынка-дебила...он,видимо еще и неграмотный у нее,а то знал бы выражение: деньги любят тишину.....
apels 17 июля 2018 | 17:56
Скрепа!!! В остальном мире это называется коррупция :)
yralez 17 июля 2018 | 18:06
Мельдоний тоже из удобрений.