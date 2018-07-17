В Польше вступил в силу закон, который отменил уголовное наказание за обвинение поляков в Холокосте
Поправки экстренно были приняты в июне.
Напомним, в начале года был принят закон о наказании в виде тюремного срока до 3-х лет за публичные обвинения польской нации в причастности к преступлениям фашистской Германии. Речь идет, в том числе, о деятельности концлагерей. Закон привел к конфликту в отношения Польши с Израилем и США.
Комментарии10
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piterjanis 17 июля 2018 | 17:08
а как переводится холокост? помню Кураев рассказывал,что это вроде ритуальное сожжение.
arye_11 17 июля 2018 | 17:14
piterjanis:
Не "ритуальное сожжение", а "всесожжение".
Греческое слово, означает принесение в жертву богам не отдельных частей жертвенного животного, а животное целиком.
bike_nty 17 июля 2018 | 17:12
Ну вот, поляки вылечились от одной болячки. А наши не лечатся.
supostat 17 июля 2018 | 17:19
bike_nty: Так они ж не сами вылечились, их вылечили.
bike_nty 17 июля 2018 | 17:23
supostat: Медикаментозной терапией, быстро... А наши доведут до хирургического....
hastings 17 июля 2018 | 17:27
bike_nty: мы то всегда помнили роль поляков в Холокосте!
ukov 17 июля 2018 | 17:27
bike_nty:
а что наши тоже жгли в печах?
bike_nty 17 июля 2018 | 17:29
ukov: Не, у наших другие болячки. Но от них тоже лечиться надо.
nicar 17 июля 2018 | 17:50
Поляки всегда были умнее, за это их не любили всякие ущербные и уничтожали, например в Катыни...
zja 17 июля 2018 | 18:17
nicar: и на Волыни...