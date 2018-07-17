Комиссар Совета Европы по правам человека попросила освободить из-под стражи главу чеченского Мемориала Оюба Титиева

Освободить из-под стражи главу чеченского Мемориала Оюба Титиева попросила российского Генпрокурора Юрия Чайку Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. Письмо с этой просьбой обнародовано накануне начала рассмотрения дела Титиева по существу.

Для обеспечения соблюдения прав Титиева должны быть приняты решительные меры, в том числе немедленное освобождение из-под стражи, говорится в письме, опубликованном на сайте комиссара. Дуня Миятович напоминает главе российского надзорного ведомства, что лишение свободы может применяться только как крайняя мера, когда другие, менее строгие средства не могут обеспечить интересы правосудия. В этом же документе она обращает внимание на то, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова и глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов неоднократно предлагали перевести дело Оюба Титиева для рассмотрения за пределами Северного Кавказа.

Сам факт того, что они занимали такую позицию, указывает на наличие сомнений в соблюдении прав Титиева, если дело останется в Чечне, — подчеркнула Миятович. Между тем, на стадии досудебной подготовки адвокаты Титиева также просили о переводе процесса в другой регион, однако их ходатайство было отклонено. Первое заседание по существу дела в Шалинском городском суде назначено на завтра.

Следствие обвиняет Оюба Титиева в хранении наркотиков. Сам он вины не признает и утверждает, что наркотики ему подбросили.