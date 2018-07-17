Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о повышении пенсионного возраста

Перед депутатами выступил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. В заключении комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов говорится о том, что предложенный правительством документ не предусматривает каких-либо смягчающих условий для проведения реформы. Сближение пенсионного возраста мужчин и женщин объясняется, в частности, необходимостью обеспечить гендерное равенство и изменить статус женщины в обществе.

Напомним, сейчас женщины выходят на пенсию в 55, а мужчины в 60 лет. Если законопроект примут, то женщины будут выходить на пенсию с 63-х, а мужчины с 65-ти.