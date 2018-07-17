Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о повышении пенсионного возраста
Перед депутатами выступил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. В заключении комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов говорится о том, что предложенный правительством документ не предусматривает каких-либо смягчающих условий для проведения реформы. Сближение пенсионного возраста мужчин и женщин объясняется, в частности, необходимостью обеспечить гендерное равенство и изменить статус женщины в обществе.
Напомним, сейчас женщины выходят на пенсию в 55, а мужчины в 60 лет. Если законопроект примут, то женщины будут выходить на пенсию с 63-х, а мужчины с 65-ти.
Комментарии38
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polsan 17 июля 2018 | 17:07
В ГД у всех хорошие зарплаты и уже у всех хорошие пенсии, все они здоровы и бедных там нет. Какое им дело до нищих стариков!
vikwlad 17 июля 2018 | 17:09
Фейковые депутаты-враги народа, готовы на всё, чтобы угодить своему кремлёвскому хозяину.
danko1 17 июля 2018 | 17:15
vikwlad: Кто бы сомневался, что эти кремлевские холуи любой закон против народа примут, когда они не от народа, а от Кремля, где их партийные списки утверждают, зависят.
Закон о бесплатном сборе валежника и то больше направлен на бесплатную очистку леса.
ukov 17 июля 2018 | 17:25
а вы же поддерживали "шоковую терапию" Гайдара.
было?
polikarpich 17 июля 2018 | 17:43
ukov: У нас сейчас немножко другая ситуация.
Где же чуть ли не 20 лет хвалёной "стабильности"? До сих пор всё чуть ли не на войну с французами списывают?
Где, в конце концов, все эти бешеные деньги с углеводородов?
ukov 17 июля 2018 | 17:48
polikarpich:
Где, в конце концов, все эти бешеные деньги с углеводородов?
__________________________________
у миллиардеров и чуть-чуть у меня на зарплатной карточке:-)
neburzhui2 17 июля 2018 | 17:55
ukov:
Я ЗА ! По справедливости. Я уже пенсионер, создавал национальное богатство, которое благополучно разворовали либеральные реформаторы. Добавляйте пенсию за счёт трудящеЙся молодёжи. Её один хрен, что до 60, что до 65 не дожить. Надорвутся от мелкого бизнеса раньше.
zorkin75 17 июля 2018 | 18:01
neburzhui2: А у либеральных дерьмократов офис случаем не на Лубянке?
neburzhui2 17 июля 2018 | 18:07
zorkin75:
А какая разница, где буржуи кучкуются. Хочешь теракт совершить ?
:-))))))))))))))))))
neburzhui2 17 июля 2018 | 17:45
Сближение пенсионного возраста мужчин и женщин объясняется, в частности, необходимостью обеспечить гендерное равенство и изменить статус женщины в обществе.
Феминистки Эха Москвы добились желаемого :-))
varlam59 17 июля 2018 | 17:19
vikwlad: А лукавым либералам нужно помалкивать. Не надо надевать маски левых и возмущаться повышением пенсионного возраста. Для либеральных эгоистов эта реформа одна из первых, которую бы они хотели провести. Или вы не либерал?
alex_gonchar 17 июля 2018 | 17:27
varlam59: пенсионный возраст поднял Путин, а виноваты либералы? Вы придурок?
neburzhui2 17 июля 2018 | 17:47
alex_gonchar:
Капитализм это ЛИБЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА
:-))))))))))))))))
polikarpich 17 июля 2018 | 17:53
neburzhui2: А где у нас капитализм? Приоткройте мне веки и покажите его!
Я вижу только некое подобие феодализма на современный лад. И с крайне уродливой харей.
neburzhui2 17 июля 2018 | 17:57
polikarpich:
На западе просто хари уже примелькались. Так что называй как хочешь, буржую на тебя плевать.
neburzhui2 17 июля 2018 | 17:50
alex_gonchar:
А какой придурок во всех капиталистических странах поднял пенсионный возраст ? Там уже для всех полов за 67 зашкаливает.
luger_max_otto 17 июля 2018 | 17:25
А кто сомневается в том, что их "Единая Россия"- партия жуликов и воров?
ukov 17 июля 2018 | 17:16
polsan:
Какое им дело до нищих стариков!
______________________________________________
капитализм с волчьим оскалом...
caravel2 17 июля 2018 | 17:28
ukov: Феодализм с путенской улыбкой!
alex_gonchar 17 июля 2018 | 17:29
ukov: славьте Путина!
ukov 17 июля 2018 | 17:52
alex_gonchar:
славить?
распространять хвалу или дурные слухи?
caravel2 17 июля 2018 | 17:26
Главное - это сохранять гендерное равенство между чиновникам, силовиками и депутатами. А народ-то как-нибудь потерпит...
bike_nty 17 июля 2018 | 17:14
Топилин топит за реформу. Говорящая фамилия.
zhrv 17 июля 2018 | 17:15
Эти люди называются себя "депутатами". Может кто объяснить - чего они депутаты, или кого?
polikarpich 17 июля 2018 | 17:47
zhrv: Не знаю. Я лично их никуда не "депутировал".
aleksandr39 17 июля 2018 | 17:17
УРА !!! Депутаты ГОСДУРЫ избраны народом ,значит их решения поддерживаются этим народом .
varlam59 17 июля 2018 | 17:17
КПРФ против повышения пенсионного возраста! И мнение народа об этой бесчеловечной реформе никто не спрашивал. Поэтому позор всем, кто навязывает антинародную реформу!
tks 17 июля 2018 | 17:27
varlam59: КПРФ - это прихлебатели с Охотного которые что ли?
kisa2000 17 июля 2018 | 17:19
Пенсионный возраст в России, конечно, низкий, но что и как собираются изменить нужно обсудить и обосновать. А так опять народ унижен, живите так как мы скажем.
putin_itogy 17 июля 2018 | 17:21
Каждый народ заслуживает своего Правителя.
Каждое население заслуживает своего Фазендейро.
ed10075 17 июля 2018 | 17:24
Дума готова принять очередное бездумное решение против своего же народа.
tks 17 июля 2018 | 17:25
Топилин топит за пенсов,
А те, кто против - свора псов!
Да здравствует пенсорефрма,
Новой, светлой жизни норма!!
j_partizan 17 июля 2018 | 17:25
В 1991 - м году мы надеялись, что приводим к власти настоящее народных депутатов, правительство и президента.
Но у власти оказались предатели народа.
Остаётся попросить прощения у детей и внуков за то что мы не сохранили социалистическое осударство и власть советов народных депутатов.
danko1 17 июля 2018 | 17:31
j_partizan: Не было у советов народных депутатов никогда власти.
Власть всегда была в Политбюро и райкомах партии.
И сейчас депутаты выполняют только волю Кремля.
alex_gonchar 17 июля 2018 | 17:25
Российское быдло ликует и славит Путина!
bonhoeffer 17 июля 2018 | 17:26
Arbeit macht frei!
https://pp.userapi.com/c638927/u187272559/video/l_b8dd74aa.jpg
ramses333 17 июля 2018 | 17:29
Ну вот, наконец-то нашли способ "обеспечить гендерное равенство и изменить статус женщины в обществе". Женщины будут счастливы. Ура!
andromeds 17 июля 2018 | 18:08
пенсионная, так называемая реформа - пробный камень для терпилойдного российского народа, если все пройдет, а скорее всего пройдет, начнется настоящий звездный период, обещанный путиным.... гнуть начнут так, как не гнули еще в истории этой удивительной страны... трудодни и карточки покажутся манной небесной... и да... рабский, трусливый народ этого достоин, как в рекламе шампуня....