В администрацию президента России передано прошение матери Олега Сенцова о его помиловании

Это сообщает «Эху Москвы» друг украинского режиссера кинокритик Алексей Медведев.

Олег Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в терроризме. Украинец не признаёт своей вины и держит голодовку 65-й день. Он требует освободить всех украинских политзаключенных.