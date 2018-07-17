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17:00, 17 июля 2018

В администрацию президента России передано прошение матери Олега Сенцова о его помиловании

Это сообщает «Эху Москвы» друг украинского режиссера кинокритик Алексей Медведев.

Олег Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в терроризме. Украинец не признаёт своей вины и держит голодовку 65-й день. Он требует освободить всех украинских политзаключенных.

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jjuddgge_ddrredd 17 июля 2018 | 17:07



Голодовка?! 65 день?! Не верю (с). Это как с Савченко, наверное))) Лично Я - за обмен. Всех на всех. Но бандеровцы ведь мухлюют, вот в чём дело...
Боинг сбили наши голенища, это очевидно. Шли боевые действия, и совершили трагическую ошибку. А не фига было летать над зоной боевых действий! Вина на укр. авиадиспетчерах и жадной авиакомпании, съэкономившей на более коротком матшруте. Практических последствий этого кейса Я не вижу. Гиркина в Гаагу не отправит никто, будет всю жизнь невыездным. Зато жена молодая, из Крыма. Там у них фазенда. А Путе не привыкать уже давно, что его пинают постоянно. Он только крепчает)))
Поясняю для ботвы. Это - 96% пасущихся в комментах. Честно, не оджидал, что ботва - 96%. Думал, ну процентов 70-80....К счастью, пасущиеся здесь - это не срез русского общества. В основном пасётся - демшиза, бандерлоги из нэзалэжной, пэнзионэры-маразматики из Мухосранскоффф, и с десяток пригожинских 11-рублёвых....
Пояснения. К сожалению, настали времена, о которых говорил Великий Черчилль когда-то. А он говорил, что в будущем, настанет время, когда люди, называющие себя анти-фашистами - станут фашистами.
Под лейблом анти-фашиста - будет скрыт махровый фашист. Гениальный Уинстон!
Что происходит сейчас. Люди, которые называют себя либералами, демократами - это фашисты! Нетерпимы к чужому мнению, агрессивны.
Libtards - это постмодернистские фашисты. Селебрити голливудские - фашисты в своей массе. Джеймс Вудс поддержал Трампушку, и этого Великого актёра перестали приглашать на съёмки. Позорище!
В США идёт охота на ведьм. Американские SMS (CNN, NYT, WaPo etc) - это ведь не СМИ, это - Fake News, или геббельсовская пропаганда проигравших на выборах Демократоффф, которые превратились в Фашистоффф. Кста, ККК и создали демократы когда-то.
На фоне американских СМИ даже Соловьёв со своими ток-шоу выглядит прилично. Ну Кисилёв - просто придурок, туп как пробка. А Соловьёв - вполне, при нынешних временах....хе-хе....

jjuddgge_ddrredd 17 июля 2018 | 17:09

jjuddgge_ddrredd: ФАКТУРА.
"Неизменный спонсор и вдохновитель практически всех последних "цветных" революций и переворотов Джордж Сорос открылся с новой, неизвестной многим стороны. Как выяснилось, он во время Великой Отечественной Войны служил в рядах войск фашисткой Германии. И не простым солдатом в военном подразделении Вермахта, а карателем, который в процессе сотрудничества с эсесовцами посылал на смерть простых людей.
Удивительно, но сам Сорос спокойно рассказывает о своих "подвигах". Событиями своей автобиографии он поделился в 1998 году с сотрудником CBS Стивом Крофтом. Венгерский еврей Сорос стал сотрудничать с фашистами в возрасте 14 лет, занизив свой возраст и рассказав им, что он христианин. Он самостоятельно для себя избрал роль карателя и занимался отправкой гражданского населения в концентрационные лагеря.
В отличие от своего отца Тиварда, который помогал людям избегать преследования фашистов, Джордж Сорос наоборот загонял население под плаху нацистов."
Для любопытствующих пустоголовых. Можно найти мн-во фоток в инете молодого Сороса в фашистской форме. Любил фоткаться этот фашистик))

Черчилль" "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" (с)

Отвечать пустоголовым: пригожинским 11-рублёвым, бандеро-троллям и прочим пэнзионэрам-маразматикам и имбециламмм не буду. Так шта сорри, бедолаги. Я просто устраиваю небольшой ликбез для вас, как волонтёр)))

golodomor_ze__hohlokost 17 июля 2018 | 17:18

jjuddgge_ddrredd: Дядь, вот ты, вроде, не дурак. Чиво про 11-рублёвых то написал?

niknik 17 июля 2018 | 17:22

jjuddgge_ddrredd: А нефига было летать над зоной боевых действий? Надо же! Да не было там никой зоны боевых действий для Боинга. Там все самолеты до него сбивались с помощью только ручных ПЗРК! Они на высоту в 10 000 м. (на которой и летел тот Боинг) никогда в жизни не достанут пока что!
Там ни одна разведка мира не могла бы преугадать внезапное появление Бука с сопредельной территории, который как и писал тут на Эхе Марк Солонин притащили , чтобы сбить самолет-разведчик СУ-24МР, который ОЧЕНЬ далеко заглядывал на российскую территорию! Но в спешке выстрелили не по той цели.
https://echo.msk.ru/blog/solonin/1595656-echo/
Поэтому тот Боинг летел полностью с соблюдением всех мер безопасности и извините, даже если бы он летел далеко в стороне от этой зоны боевых действий, то его бы и там настигли бы ракетой! Сейчас это не проблема!
Проблема просто в нашем непрофессионализме и надежде на авось!

vlabumur 17 июля 2018 | 18:01

jjuddgge_ddrredd: Великий Черчилль когда-то. А он говорил, что в будущем, настанет время, когда люди, называющие себя анти-фашистами - станут фашистами.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Хьюи Пирс Лонг (1893 — 1935), он был сенатором США от Луизианы (застрелен). Фраза, которая приписывается Черчиллю в устах Лонга звучала так:
When Fascism comes to America, it will (be in the name of/come under the guise of/be called) anti-Fascism!»

Attributed to Huey Long in 1935 by various writers in 1938-1943

Когда фашизм придет в США он будет называться антифашизмом.

banyi2 17 июля 2018 | 17:11

Нетерпеливый Сенцов! Ещё немного голодать осталось...

irdo 17 июля 2018 | 17:31

А жив ли он?
Что-то начисто перестали о нем напоминать.

banyi2 17 июля 2018 | 17:50

irdo: Скоро вообще забудут и усиленное питание прекратят. И будет баланду жрать лет 10 и от удовольствия похрюкивать)

irdo 17 июля 2018 | 18:30

banyi2:
и от удовольствия похрюкивать)
==========
Сорри,но мне Ваш опыт поведения за столом неинтересен

irinakingsize1 17 июля 2018 | 17:54

banyi2: Тролльчина, ты последнее кило валежника доедаешь? До светлого будущего не дотянешь?Какой тебе некролог написать? Так пойдет?:
"На смерть портянке"
Ты грызла валежник
Боярку пила
Лизала,сосала
Потом померла

golodomor_ze__hohlokost 17 июля 2018 | 17:14

Сенцов, Тютюев и Серебренников - трёхглавая гидра российской либерастни. Головы три, а очко одно. Очко, отшлифованное под госдеповский фаллоимитатор.

good_sadness 17 июля 2018 | 17:16

А как это : Сенцов 65 не ест но увеличивается его тела вес?!

echo_shar 17 июля 2018 | 17:59

good_sadness:
Его кормят ночью. Незаметно. ))))

echo_shar 17 июля 2018 | 17:49

Помимо подготовки терактов в Крыму, Сенцов финансировал военных преступников, в том числе, нацистские батальоны. Сенцов лично возил наличные и передавал их признанным всем миром нацистскими бандитские формирования "Донбасс" и "Азов".

Но Сенцова нужно обменять и отдать назад в Бандеростан. Ради 3-го Майдана! )))

banyi2 17 июля 2018 | 17:53

echo_shar: Он як клещ за двери уцепится, не захочет в хохляндию, даже за звание хероя... Ибо видел уже ,что на родине с хероями бывает)))

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