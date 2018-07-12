Кинокритик и друг осужденного в РФ на 20 лет за терроризм украинского режиссера О.Сенцова Алексей Медведев сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о том, что передал в Администрацию президента прошение матери режиссера о его помиловании.

«Сегодня я просто пришел на прием в общественную приемную Администрации президента, отдал прошение и получил учетный номер, для того чтобы можно было его отследить. Вчера я его (прошение — ЭМ) передал в Совет по правам человека. Насколько мне известно, председатель Совета Михаил Александрович Федотов его прочитал и думает о том, какой дать ему ход», — сообщил А.Медведев.

По его словам, с близкими О.Сенцова, согласовавшими текст прошения и подписавшими его еще в июне было совместно принято решение предать его гласности перед тем как подать в Администрацию. «Дмитрий Песков заявил, что прошение будет рассмотрено как только попадет в Администрацию президента», — подчеркнул кинокритик.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что официально никаких писем о помиловании О.Сенцова в Администрации не получали.