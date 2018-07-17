Американская модель Мара Мартин покормила свою 5-месячную дочь грудью прямо на подиуме
Это произошло на модном показе купальников в Майами. Как отмечает Би-би-си, это не первый случай, когда модный показ затрагивает тему материнства. В последнее время их все больше.
Комментарии2
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hiryrg 17 июля 2018 | 16:34
А что тут такого? Покормила и хорошо - ребенок кушать хотел.
noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 16:39
Казалось бы, причем здесь Пуйло? А вот нет, не всё так просто. Внимание, подлец, отвлекает от саммита в Хельсинки.