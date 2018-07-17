Полиция Австралии начала предварительное расследование в отношении российского телеканала RT как предполагаемого иностранного агента. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, — передает РИА. Подробностей пока нет.

Ранее статус иностранного агента получила американская компания, которая сотрудничает в США с RT.