Полиция Австралии начала предварительное расследование в отношении российского телеканала RT
Полиция Австралии начала предварительное расследование в отношении российского телеканала RT как предполагаемого иностранного агента. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, — передает РИА. Подробностей пока нет.
Ранее статус иностранного агента получила американская компания, которая сотрудничает в США с RT.
Комментарии5
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dorin1987 17 июля 2018 | 16:33
Ой, сейчас симонян придется сворачивать покатушки с пиндосским флагом и начинать ныть...
compare 17 июля 2018 | 16:35
да...проблема. в Австралию не "тянется" никакой газопровод,обходятся без этого...
polikarpich 17 июля 2018 | 16:37
Щемите этих брехливых путинских пропагандистов по всему миру. Чтоб бегали из Арктики в Антарктиду и обратно. И проповедовали свой фашиствующий "русский мир" исключительно тюленям и пингвинам.
mifodiy 17 июля 2018 | 16:38
Оказывается , у кого-то действительно длинные руки ...
ostapbey 17 июля 2018 | 16:41
Не разжалобила и Австралию инвалидная коляска Симонян..
Под кенгуру косила.. под австралийскую даже..